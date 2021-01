La actriz Salma Hayek deslumbró en su cuenta de Instagram al posar ataviada en un espectacular bikini negro con detalles metálicos.

La mexicana lució su figura curvilínea cuando se sentó en la orilla de la playa para refrescarse. Llevó un poco de agua a su cara y se relajó. En una segunda imagen aparece meditando.

Como descripción de la imagen anotó: “Hay que mantener la calma” y sumó casi dos millones de reacciones en menos de un día. La actriz Vanessa Hudgens comentó: “Diosa”.

Salma Hayek ha estado compartiendo fotografías en bikini durante los últimos días. En cada una de las postales presume la inmejorable condición física que tiene a los 54 años.

La estrella de Hollywood confiesa que no le gusta hacer ejercicio en el gimnasio, pero sí ama nadar y bucear, lo que la mantiene en forma. Tiene una fuerte conexión con el agua y el mar.

Además, se muestra orgullosa de su edad. Hace semanas presumió su rostro sin maquillaje y mostró sus canas. En una entrevista con The New York Times, compartió que nunca se lava la piel por la mañana.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.

En los últimos meses, la mexicana protagonizó las películas Drunk Parents, Like A Boss y The Roads Not Taken. Próximamente estrenará The Eternals, The Hitman's Wife's Bodyguard and Bliss.

Es una de las latinas más exitosas en Hollywood. Su carrera inició protagonizando novelas en México, pero en 1988 se mudó a Los Ángeles, California, y su éxito sólo ha ido en ascenso.

Considera que las cosas que han sucedido en su vida habrían sido completamente inimaginables.

“Incluso en mis mejores sueños, nunca imaginé sentirme como me siento en este momento. En algún momento de tu vida te conformas con hacer lo correcto y lo mejor que puedas, en lugar de pensar en lo que quieres. Pero hacerlo te da la posibilidad de tomar caminos que nunca pensaste y que pueden ser mejores”, dijo a medios.

