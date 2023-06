La actriz mexicana, Salma Hayek asistió al lanzamiento de la sexta temporada de Black Mirror, serie en la que ella actúa en el primer episodio con una historia en la que interpreta una versión de sí misma.

A través de sus redes sociales compartió un video recopilatorio de la premiere, llevada a cabo en Nueva York con parte del elenco principal y algunos afortunados asistentes.

Para el evento, la celebridad vistió un elegante vestido midi de lentejuelas brillantes hecho a la medida. La prenda presentó lentejuelas verdes, plateadas y negras bordadas en ondas sobre la falda, tirantes gruesos, revelador escote en V y espalda descubierta.

Sumó un par de sandalias de plataforma en color rosa baby, que canalizó la moda Y2K y el estiló de Barbie al mismo tiempo. En sus recientes apariciones en público y televisión, ha lucido este tipo de zapatos y looks brillantes imponiendo moda entre sus fans.

En cuanto a su maquillaje, la veracruzana jugó con blush durazno, ojos ahumados con sombras marrones y delineador negro y labios nude, los cuales combinaban con su exótica piel morena.Su cabellera se lució peinada en mechones lacios con raya en medio.

Durante su paso, la actriz robó las miradas al contonearse por la alfombra con su vestido hecho exclusivamente para ella y joyería de diamantes, incluido un llamativo anillo con piedras en el centro y pendientes largos.

“Espero que todos los que vean el primer episodio ‘Joan is Awful’ de la nueva temporada de @netflix de Black Mirror pierdan la cabeza tanto como todos los espectadores de la proyección en Nueva York”, escribió bajo el video.

En medio de la gira de promoción de Black Mirror, la actriz mexicana asistió al programa estadounidense Good Morning America para detallar su participación en la aclamada serie junto a Michael Cera y Annie Murphy.

Según la primicia, la celebridad interpreta a una versión alternativa de sí misma. “Fue tan extraño, pero es Black Mirror, entonces, ¿por qué esperar algo más que extraño. Me sorprendió cuando leí el guión”, dijo la estrella en el programa.

Agregó que no fue difícil interpretarse a sí misma y que por el contrario se sintió con la libertad de burlarse de sí misma. “No es difícil interpretarme a mí misma. es como una parodia de mí. Tengo muy buen sentido del humor conmigo mismo. Es como una oportunidad para burlarse de uno mismo, te da la libertad de ser muy audaz”.

En otra entrevista, con Radio Times, Salma Hayek afirmó que cuando le ofrecieron el proyecto tenía dudas sobre hacerlo o no. “Hay momentos que me sorprendieron en el guión. Hay uno enorme con el que tuve que aceptar y me hizo preguntarme: ‘¿Realmente quiero hacer esto? ¿Me voy a meter en problemas?’”

La temporada 6 de Black Mirror se estrenó en Netflix el 15 de junio con cinco episodios; Salma participa en el primero, titulado Joan Is Awful.

Black Mirror fue lanzada por primera vez en 2011 a través de Channel 4 de Reino Unido. En 2016 Netflix la unió a su catálogo y se involucró en la producción del resto de episodios hasta el momento.