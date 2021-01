Salma Hayek recibe el 2021 con 'bikini body' en la piscina

La actriz mexicana Salma Hayek recibió el 2020 con una selfie en bikini que sumó más de 1.6 millones de reacciones en Instagram a 14 horas de su publicación.

La protagonista de Frida presumió su silueta curvilínea ataviada con un bikini de color café con forro marrón que dejó a la vista su pequeña cintura y abdomen plano.

Completó su look con lentes de sol Blow de la reconocida marca Balenciaga. También usó pendientes dorados y una cadena de oro que colgó de su cuello.

“If you liked the old worldstar, then check me out, I promise u wont regret it”, escribió como descripción de la imagen y sumó más de 12 mil comentarios. Algunos usuarios le desearon un Feliz Año Nuevo 2021.

Salma Hayek recibió el 2021 con un baile junto a la playa. “Aquí venimos 2021. Llenos de esperanza, sueños y una fuerza inesperada. Listos para nuevas aventuras”, anotó.

La estrella ya había despedido el 2020 con una fotografía donde lució un traje de baño de dos piezas en color fucsia, un pareo adornado con estampado de flores a juego, lentes de sol y un sombrero de palma. Como fondo eligió el mar turquesa.

“Nunca he estado más agradecida por estar saludable y en contacto con la naturaleza”, dijo la actriz hollywoodense.

Salma Hayek es una de las mexicanas con más éxito en Hollywood. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se mudó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90, luego de probar las mieles del éxito en telenovelas mexicanas.

Hizo su primera aparición en el cine americano en la película Mi vida loca (1993), pero explotó su fama en From Dusk Till Dawn (1996) y consiguió una nominación al Oscar por su protagónico en Frida (2002).

Sin embargo, no olvida cómo inició su carrera y los esfuerzos que conllevó todo el proceso.

Está casada con el multimillonario francés Francois-Henri Pinault, quien es director ejecutivo y presidente del conglomerado de moda de lujo Kering, propietario de marcas de alta costura como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen.

Mira las fotos de Salma Hayek en la galería superior.