Salma Hayek ‘roba miradas’ con vestido de cristales y escote en gala LACMA

La actriz Salma Hayek se robó todas las miradas al desfilar por la alfombra roja de la Gala de Arte + Cine LACMA 2022, realizada la noche del sábado en Los Ángeles, California.

La estrella mexicana llegó al evento acompañada de su millonario esposo François-Henri Pinault, quien ostenta una de las fortunas más grandes en el mundo de las marcas de lujo.

Salma Hayek conquistó al usar un espectacular vestido Gucci de amplio escote y forrado por cristales brillantes de colores verde, azul y rosa. Dio un toque al estilo ópera con guantes a juego.

Foto: AFP

La prenda se ajustó a la silueta de Salma Hayek y dejó a la vista la espectacular figura de reloj de arena que posee a los 56 años.

Posó radiante frente a los fotógrafos y lució un maquillaje en tonos suaves: sombras rosas en los párpados, labial nude, rubor rosado en las mejillas y delineador negro alrededor de los ojos para profundizar su mirada.

Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas marcadas que le dieron un aspecto jovial y añadieron movimiento en su andar por la gala.

Foto: EFE

François-Henri Pinault, de 60 años, usó un traje azul oscuro y una camisa abotonada, sin corbata.

Foto: AFP

La Gala Art+Film en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles reúne a estrellas del cine, música y televisión para recaudar fondos que luego se usan para exhibiciones, adquisiciones y programación educativa en el museo, además de proyecciones que exploran la intersección del arte y el cine.

Esta gala es principalmente apoyada y sustentada por Gucci, marca del conglomerado de François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek.

El evento de este año honró a la artista Helen Pashigian, pionera del movimiento Light and Space del sur de California, y al cineasta coreano Park Chan-wook.

Otras de las estrellas congregadas fueron Kendall Jenner, Kim Kardashian, Billie Eilish y su nuevo novio Jesse Rutherford.

Salma Hayek es una de las mexicanas más exitosas en Hollywood. Recientemente trabajó en las películas Puss in Boots: The Last Wish y Magic Mike's Last Dance y Without Blood.

Los tips de Salma Hayek para manterse radiante

Aunque Salma Hayek no es devota del ejercicio en el gimnasio, sí ama nadar, bucear y ha encontrado en el mar momentos con gran impacto en su bienestar.

Además, procura cuidar su piel sin intervención de cremas y productos químicos. En una entrevista con The New York Times, compartió que nunca se lava la cara por la mañana.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.

Salma Hayek es una de las mexicanas con más éxito en Hollywood. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se mudó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90, luego de probar las mieles del éxito en telenovelas mexicanas. Mira sus fotos en la galería superior.