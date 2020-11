Salma Hayek se luce en crop top de encaje con ‘throwback’

Salma Hayek es una de las celebridades que les gusta abrir el baúl de los recuerdos cada semana y lanzar fotografías de sus inicios en la industria hollywoodense a través de redes sociales.

En esta ocasión, la mexicana utilizó su cuenta de Instagram para compartir un throwback tomado durante una sesión fotográfica en la década de los noventa.

Posó para la cámara ataviada con un crop top de encaje con lentejuelas negro.

La prenda contó con un diseño slip, de tirantes y escote square; a través del encaje dejó a la vista su vientre plano.

Hizo alarde de su talento frente a la cámara y lució una amplia sonrisa destacada con labial marrón claro.

El resto de su rostro tuvo una apariencia bronceada, con ojos ligeramente sombreados. Su cabello se mostró en mechones rizados.

“En aquellos tiempos me decían que me parecía a Winona Ryder, ¿qué piensan? #90s #tbt”, escribió bajo la publicación que superó los 270 mil likes al instante y comentarios de fanáticos que dieron su opinión al instante.

Su publicación se produjo después de haber compartido un clip donde se muestra numerosas veces sometiéndose a pruebas rápidas de Covid-19.

Según los informes, la protagonista de Frida se ha sometido a las pruebas mientras se encuentra trabajando en los sets de grabación.

Por el momento Salma está disfrutando de su carrera y los frutos que le ha dado.

En una entrevista que dio a OK! reveló que se siente “vigorizada” por la forma en que los directores de cine la contactan para participar en sus proyectos.

“Realmente me vigorizó que me encontraran. Siempre los busqué. Pero ellos no me querían. Y ahora vienen a mí, eso es lo que ha sido realmente estimulante a los 53 años”.