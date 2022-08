Salma Hayek y el bikini negro con el que vacacionó en la playa

Salma Hayek parece estar disfrutando de las últimas semanas del verano en un lujoso destino playero y en redes sociales compartió algunos detalles.

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía de sí misma donde aparece haciendo alarde de su belleza al natural con el mar de fondo, rodeada de vegetación y bajo un cielo despejado con sol brillante.

La actriz mexicana posó recargada en un balcón de madera, ataviada con un traje de baño negro de escote prominente, compuesto por un sostén push up y un bikini de corte bajo. Ambas prendas ayudaron a destacar la trabajada silueta que conserva a los 55 años.

Agregó un kimono holgado de rayas blancas y azul con bordes deshilados, un sombrero negro de ala ancha, gafas solares de diseñador y discreta joyería de oro.

Se lució al natural con su espesa cabellera negra sobre sus hombros bajo un estilo húmedo, mientras su rostro se mostró libre de maquillaje.

“Lista para la semana. #Monday”, escribió la estrella de Eternals en el pie de foto en inglés y español.

En una publicación previa, la mexicana se mostró descansando en una sala llena de muebles con elegante decoración de playa.

La celebridad se tomó una selfie recostada en un sofá, luciendo un top de bikini hot pink, un kimono blanco con negro y un sombrero tejido; lució su belleza sin gota de maquillaje y su cabello alborotado por la humedad.

Su reciente actividad en redes sociales ocurre luego de haberse referido a Angelina Jolie “como la mejor directora” con la que ha trabajado.

El par de actrices se han convertido en amigas cercanas a partir de varios proyectos en común como los protagónicos en la película de Marvel, Eternals y recientemente con la película que Jolie está haciendo en Roma, titulada Without Blood (Sin Sangre).

En una reciente entrevista que le dio a People, la estrella de Frida dijo: “Ella es probablemente la mejor directora con la que he trabajado, y he trabajado con algunos muy buenos”, dijo refiriéndose a directores como Robert Rodriguez y Steven Soderbergh.

La sinopsis oficial de la trama en la que trabajan ambas cebridades describe el proyecto como: “Una fábula inolvidable ambientada después de un conflicto no identificado, explora verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.

El filme está basado en la novela homónima de Alessandro Baricco. Salma compartirá créditos estelares con el mexicano Demián Bichir.

En las últimas semanas los paparazzis captaron a Hayek en medio de las grabaciones en Roma luciendo atuendos vintage postguerra dentro de sets de grabación también ambientados en esta época.

El equipo de producción ha estado trabajando en la cinta desde el 2017, cuando se anunciaron los primeros planes de llevar la historia a la pantalla grande, aunque no se revelaron detalles sobre el inicio de grabaciones.

Salma y Angelina se volvieron buenas amigas desde que protagonizaron Eternals.

Por su parte, Salma también ha estado ocupada con el lanzamiento de la serie Santa Evita que produjo y estrenó junto a Star+, Hulu y Disney. El proyecto se estrenó con éxito a finales de junio.

Asimismo, la celebridad estrenará Puss In Boots: The Last Wish, el nuevo spin-off del Gato con Botas donde prestó su voz.

