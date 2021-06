Sarah Kohan arrasa con diminuto bikini en playas de Malibú

La influencer y modelo australiana, Sarah Kohan, presumió una fotografía en la que mostró su figura de impacto apenas cubierta con un diminuto atuendo.

Kohan recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto tomada en las playas de Malibú para la que posó ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas con estampado de serpiente.

Su look, muy acorde para recibir el verano, constó de un sostén de triángulo con cuello halter y finos tirantes, a juego con un bikini de corte bajo que contó con paneles descubiertos en los costados. Añadió un par de pequeños pendientes circulares.

Lució una delgada capa de maquillaje en tonos bronceados, con labial nude y pestañas destacadas con rímel negro. Su cabello se mostró en mechones lacios, alborotados por el aire.

Sarah posó recostada sobre la arena dejando que su vientre plano obtuviera la principal atención. Junto a ella posó una de sus amigas que también se lució en traje de baño bajo el sol californiano.

“Soleado con posibilidades de milfs”, escribió en la leyenda de la imagen.

Posteriormente compartió con sus más de 1.6 millones de seguidores una selfie tomada en el interior de su lujoso baño para la que vistió un sostén de bikini tejido a juego con un pantalón holgado desabotonado.

En la foto se lució glamorosa con su cabello peinado con raya en medio y mechones ondulados, sí como con maquillaje bronceado y varias prendas de joyería de oro.

“Uniforme de verano”, escribió en el pie de foto refiriéndose a su escaso outfit.

Su actividad en redes sociales se da en medio de las celebraciones del cumpleaños número dos de su primogénito Noah.

En Instagram la modelo ha estado compartiendo fotografías de retroceso para celebrar a su hijo, incluido un video corto de cuando se encontraron por primera vez como madre e hijo.

“Hace 2 años pasó lo más lindo. Bebé Noah nació y me convertí en mamá. Feliz cumpleaños al mejor chico que conozco. No hay palabras que describan el amor que te tengo. Ustedes son dos, pero ya me han enseñado mucho sobre la vida y siempre estaré agradecido por elegirme como su mamá. Te amo bebé Noah por siempre y para siempre”, escribió bajo el video.

Más adelante en su feed compartió una comparación de los dos cumpleaños. En ambas fotos el pequeño aparece vestido de los Picapiedra.

“Noah en 2 vs 1. ¡Feliz cumpleaños, mi bebé!”.

Recientemente se dio a conocer que su todavía esposo, el jugador Javier Chicharito Hernández, estaba iniciando un romance con Caitlyn Chase, una modelo e influencer de gran popularidad en Los Ángeles.

Una fuente cercana a Kohan le dijo a un programa de chismes estadounidense que todavía no se divorcia del delantero mexicano y que el proceso no depende de ella, sino de él.

