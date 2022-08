Savannah James, la esposa de la estrella millonaria de la NBA, LeBron James

LeBron James ha acaparado los titulares en los últimos días debido al acuerdo millonario en el que extendió su contrato dentro de los Lakers de Los Ángeles para la temporada 2024-2025.

Según su agente, Rich Paul, que es novio de Adele, el jugador estrella de la NBA ganará $97.1 millones de dólares por dos campañas adicionales.

Dicha cifra podría elevarse a $111 millones en caso de que el límite salarial aumente el próximo año.

Con estos salarios estratosféricos, su importancia dentro del equipo de baloncesto y el talento que le imprime en cada partido, le han dado el título de The King James.

Numerosas veces ha hablado de su vida privada y la gente de su familia le ha dado el apoyo para convertirse en quién es ahora, una de estas personas es su esposa Savannah Brinston James, su Reina (Queen).

“No sería absolutamente nada”, dijo el jugador en una publicación hecha en Instagram para celebrar su aniversario de bodas.

¿Quién es Savannah Brinston James?

Savannah James es la esposa del astro deportivo, con quien salió desde que iban en la secundaria, en diferentes escuelas; ella tenía 16 y él 17.

Actualmente tiene 35 años, pero pronto cumplirá los 36 el 27 de agosto.

Es una empresaria dedicada a la fabricación y venta de muebles con la empresa que fundó con LeBron, Home Court.

Dirige su propio programa de tutoría Women of Our Future que apoya a las niñas en Akron. También organiza el evento anual I PROM-mise Makeover, que ofrece a las estudiantes de Akron la oportunidad de tener atuendos para sus bailes de graduación de forma gratuita.

Además de sus compromisos laborales y filantrópicos, Savannah está centrada en “dirigir” a sus hijos y ser la cabeza de familia debido a que James normalmente está ocupado todo el tiempo.

En una entrevista con Vogue LeBron dijo: "Estoy fuera mucho, así que ella es la jefa de la casa, ella es la que establece las reglas", dijo.

"Es difícil para mí salir de gira durante dos semanas y media y luego volver a casa y decirles a mis hijos: 'Mira, así es como se debe hacer', cuando ella ha estado en casa todos los días".

En cuanto a la fama que ha obtenido debido a su esposo, Savannah ha dicho que no le interesa ser el centro de atención y que, por el contrario, a veces se siente “rara” cuando los paparazzis la fotografían o las revistas le piden exclusivas entrevistas.

"Siempre he estado en un segundo plano. Ahora que las revistas y los paparazzi me toman fotos, es un poco extraño. Nunca pensé que llegaría a esta magnitud, pero claramente estaba equivocada", le dijo a Harper’s Bazaar.

Historia de amor entre Savannah y LeBron James

Si bien iniciaron su relación cuando eran adolescentes, se comprometieron en 2011 y celebraron una boda a lo grande en 2013 dentro del resort Grand Del Mar en San Diego.

La pareja tiene tres hijos, Zhuri (de 6 años), Bryce (de 14) y LeBron ‘Bronny’ James Jr. (de 16) quien parece ser el heredero de The King James dentro del baloncesto.

Fue durante la secundaria cuando se conocieron. Ella tenía su número telefónico así que le llamó sin saber en lo que se convertirían.

“Un día estaba sentada, probablemente estaba aburrida o algo así, y dije: '¡Oh, lo olvidé! Tengo este número para este tipo al que puedo llamar. Parecía interesado, así que veamos'", recordó en entrevista con Cleveland Magazine.

Luego de ello LeBron la invitó a sus partidos de baloncesto, salieron algunas veces con amigos hasta que fueron a su primera cita en solitario a Outback Steakhouse.

Ella sintió que el amor les llegó demasiado rápido en esta cita.

"Sabía que me amaba cuando dejé las sobras de la cena en su auto. Me había olvidado por completo de ellas y me las trajo. Creo que simplemente quería otra excusa para venir a verme".

Savannah y LeBron se han mantenido sólidos durante casi dos décadas de relación. El jugador normalmente alaba a su esposa en cada oportunidad que se le presenta, incluso ha afirmado que ella y sus hijos son su pilar.

"Una persona como yo siempre necesita un gran compañero y una persona en la que puedas confiar sin importar las circunstancias. Y ella es eso. Me respalda y la amo por eso", dijo en Harper's Bazaar.

"Mi hija es lo mejor de mi vida, junto con mis hijos. Entonces, cada vez que ella sonríe, no importa lo que yo haga, me hace feliz", dijo en una entrevista separada con Access Hollywood.