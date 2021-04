Selena Gomez cautiva con minifalda de cuero en Nueva York

La cantante Selena Gomez aprovechó el descanso de las grabaciones de su nueva serie de televisión para disfrutar de un café en calles de la ciudad de Nueva York.

La actriz de 28 años de edad fue captada ataviada en un suéter de color aazul y una minifalda de cuero negra, con una línea de botones al frente, con la que lució sus piernas tonificadas.

Selena complementó su atuendo con unas medias de color negro y unas botas de cuero de color camel.



Foto: Grosby Group

La cantante de Same Old Love lució su belleza con maquillaje en tonos claros y con su cabello cayendo sobre sus hombros rn ondas ligeras. Asimismo, utilizó un cubrebocas de color azul para cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia.

Selena Gomez está filmando la serie Only Murders in the Building, para el servicio streaming Hulu, en la ciudad de Nueva York.

En la serie de Hulu también participan Steve Martin, Martin Short y Vanessa Aspillaga. Todos protagonizan un drama en el que deben resolver un crimen en un edificio y todos son sospechosos.

Esta semana, la cantante también con firmó su participación en el concierto Global Citizen, en el que también actuará Jennifer Lopez. El evento se llevará a cabo para ayudar a los trabajadores de la salud y ayudar a que los países con pocos recursos puedan acceder a vacunas contra la Covid-19 de manera más rápida.

La meta de VAX Live: The Concert to Reunite the World es alcanzar 22 mil millones de dólares para comprar vacunas globales.

