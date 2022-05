Selena Gomez conquista con alucinante vestido de raja en Nueva York

La cantante Selena Gomez lució su espectacular belleza al salir a comprar pizza en Nueva York, luego de ser la anfitriona del programa Saturday Night Live.

La también actriz impactó con un ajustado vestido negro, con escote strapless, tela fruncida en la zona de la cintura y un corte de raja con el que presumió sus piernas torneadas y su silueta tonificada.

Selena, 29 años, combinó su alucinante vestido con unas zapatillas con cristales y tacón de aguja de Paris Texas, que se venden en línea por 457 dólares.

Foto: Grosby Group

Además, resaltó sus facciones con maquillaje en tonos oscuros en los párpados y rosados en los labios, mientras lucía su cabello castaño con ondas suaves por encima del hombro.

La intérprete de Lose You To Love Me fue fotografiada mientras compraba pizza durante la madrugada, en compañía de una de sus amigas, mientras saltaban de fiesta en fiesta este fin de semana en Nueva York.

Selena Gomez fue la anfitriona de la última emisión del programa Saturday Night Live. En su monólogo, la artista habló sobre su nueva serie Only Murders in the Building, donde comparte créditos con Steve Martin y John Hoffman.

También confirmó que sigue soltera, a más de cuatro años de su ruptura con el cantante Justin Bieber.

“He escuchado que SNL es un gran lugar para encontrar el amor”, expresó la artista, en referencia a las relaciones de Emma Stone con Dave McCary y Scarlett Johansson y Colin Jost.

Al terminar la emisión, la cantante celebró con una fiesta en Nueva York a la que asistió Lewis Hamilton, Cara Delevigne y Post Malone.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Selena Gomez.

p