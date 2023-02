Previo al lanzamiento de su tercer álbum de estudio Rare, Selena Gomez disfrutó de unas merecidas vacaciones en playas de Hawái en compañía de sus amigos.

La celebridad de 27 años fue captada por paparazzis en Maui Hawaii haciendo alarde de su belleza al natural y de sus curvas envueltas en un bikini verde.

Selena Gomez fue vista tomando el sol y divirtiéndose dentro del agua con un bañador estampado de dos piezas, compuesto por un bikini de corte alto y un sostén strapless.

Selena Gomez conquista con bikini verde en playas de Hawái

Foto: The Grosby Group

La cantante de Texas combinó el look con un largo cárdigan holgado de punto color beige, el cual se abrazó a su figura con mangas largas y cuello semidoblado.

Presumió de su rostro libre de maquillaje, mientras que su cabello en corte bob estuvo atado en un moño despeinado y húmedo por arriba de su cabeza. Peinó su flequillo de lado.

La exchica Disney prescindió de accesorios e incluso de sandalias. Le dejó el protagonismo a su belleza y figura al natural.

Posterior a desfilar por la playa, Selena fue vista disfrutando del sol a bordo de un lujoso yate por la costa hawaiana, donde utilizó otro bañador de dos piezas diseñado por Wanderlust en color verde oliva. El top constó de un escote tipo square y tirantes gruesos, mientras que el bikini tomó forma por arriba de la cintura.

Los paparazzis la fotografiaron compartiendo un divertido momento con una amiga, mientras disfrutaba del sol en la proa del vehículo.

Momentos antes, lució un vestido blanco de tela delgada, combinado con una pañoleta sobre su voluminoso cabello ondulado. Su rostro parecía estar sin gota de maquillaje y algo rojo por los pesados rayos del sol.

Recientemente, la intérprete de Lose you to love me habló con Raquelle Stevens, en el programa Giving Back Generation, sobre las críticas que ha recibido en los últimos años por su aumento de peso, la forma en que le han afectado y admitió haberse sentido “confundida”.

También dijo que la razón de los constantes cambios de peso fueron fruto del lupus, enfermedad que desarrolló en 2015 y del medicamento que debe tomar de por vida.

“Realmente me di cuenta cuando la gente comenzó a atacarme por aumentar de peso y en realidad, esa es sólo mi verdad. Yo fluctúo dependiendo de lo que esté pasando en mi vida”, afirmó.

MA

