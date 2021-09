Selena Gomez conquista Nueva York con minifalda de cuero

Selena Gomez destiló glamour y elegancia durante su visita a la ciudad de Nueva York.

La celebridad de 29 años fue captada por los paparazzis desfilando por las aceras de la Gran Manzana luciendo un lujoso atuendo de cuero negro.

Su look constó de una minifalda de cuero Versace, valorada en los $2 mil 300 dólares, con abertura en el costado y un broche dorado en la pretina, así como un top de manga larga que presentó un escote de tipo corazón.

Añadió un par de sandalias negras de tacón de aguja con cintas y un minibolso blanco con estampado de piel de cocodrilo.

En cuanto a accesorios, la intérprete de Lost You To Love Me sólo utilizó pequeños pendientes.

Foto: The Grosby Group

Destacó su belleza con labial rojo, una base que le dio la apariencia de piel de porcelana a su rostro, blush rosado, ligeras sombras en los párpados y rímel negro en las pestañas.

Por su parte, lució su cabellera castaña clara peinada con raya en medio y mechones degrafilados lacios sobre sus hombros.

La aparición en público de la cantante se produjo en medio de las giras de promoción de su nueva serie de televisión Only Murders In The Building.

Y es que justamente fue fotografiada saliendo de las grabaciones de un episodio del programa The Late Show With Stephen Colbert en compañía de sus compañeros de reparto, Steve Martin y Martin Short.

Tanto Selena como sus compañeros fueron los invitados especiales del programa para promocionar el estreno de comedia y misterio lanzada recientemente por el servicio Hulu.

El programa cuenta la historia de tres fanáticos del crimen y del misterio que residen en un edificio en dónde de cometió un asesinato. Entre los tres comienzan un podcast para profundizar en el caso.

Otras estrellas que participan en el proyecto incluyen Amy Ryan y Nathan Lane, Tina Fey y Sting.

Desde su estreno, el 31 de agosto, la serie ha recibido críticas positivas.

En una entrevista que tuvo con People, la celebridad dijo que estaba sorprendida por la aceptación del público. “Mi amigo me envió una foto que obtuvimos al 100 por ciento en Rotten Tomatoes y me asusté”.

Dijo que normalmente no acepta proyectos en los que se puede convertir en una “favorita instantánea”, pero que en esta ocasión se siente muy agradecida con los fanáticos y con la producción.

“No sé si algo va a estar bien, lo hago todo el tiempo, con mi música y todo. Simplemente sigo mi instinto, así que estoy tan feliz de que a la gente le guste”.

MA

