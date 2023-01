Selena Gomez derrocha belleza y glamour con vestido bustier en los Golden Globes

Selena Gomez fue una de las asistentes estelares a la edición 2023 de los Golden Globes y durante su paso por la alfombra roja acaparó la atención de propios y extraños debido a su impresionante look diseñado por Maison Valentino.

Desfiló frente a las cámaras ataviada con un maxivestido strapless de gala, confeccionado sobre terciopelo color vino intenso, que presentó un discreto escote abierto y una abertura que sobre la pierna derecha.

Agregó un par de mangas abullonadas de un color vino más claro; ambas mangas estuvieron unidas a un par de tiras del mismo tono que arrastraron elegantemente detrás de ella.

Agregó centímetros a su altura con un par de sandalias negras de plataforma con cordones sobre los dedos y en el tobillo.

Foto: AP

Selena presumió también su espesa melena peinada en una coleta alta con mechones ondulados, mientra su rostro se lució definido por una capa de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados, un fino cat eye y colorete rosado sobre las mejillas.

Brilló con la ayuda de pendientes de diamantes largos y múltiples anillos plateados.

La celebridad posó sola por la alfombra hasta que se le unió su pequeña hermana Gracie, quien lució elegante y glamurosa con un vestido dorado.

El momento en que la invitó a posar con ella se hizo viral en redes sociales como uno de las escenas más memorables de la entrega de premios. “Selena se ve tan feliz y fue muy lindo de su parte llamar a su hermana para que se uniera a ella”, celebró un usuario de internet.

Selena asistió a la gala celebrada en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills como nominada en la categoría a mejor actriz de televisión-serie musical/comedia por su protagónico en Only Murders in the Building.

Si bien era una de las favoritas a ganar el premio, la actriz perdió contra Quinta Brunson por su papel en Abbott Elementary.

Antes de la gala, Selena se dirigió a sus redes sociales para compartirle a sus seguidores detalles sobre su preparación y sesión de belleza con un tutorial de maquillaje Rare que ella misma aplicó y un masaje facial.

La edición 2023 de los premios marcan su regreso a la televisión luego de un boicot contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HPFA) en 2021 por acusaciones de racismo y falta de diversidad de razas, principalmente afroamericana, dentro de la asociación.

Este año no ocupó su horario estelar como en otras ediciones, pero la HPFA busca regresar a su día y hora convencional en medio de los cambios que se realizan internamente, también trabaja en convertirse de nuevo en luna de la entregas más vistas y populares de la industria sólo por detrás de los Oscar.