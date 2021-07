Selena Gomez muestra cómo llevar un bikini 'imposible' y deslumbra

La cantante Selena Gomez ahora es diseñadora de trajes de baño. Anunció el lanzamiento de su primera colaboración con La'Mariette.

La intérprete de Lose You to Love Me trabajó con sus amigos Theresa Mingus y Morgan Brutocao para presentar seis diferentes modelos de bikinis y bañadores púrpura que se adaptan a una variedad de gustos y necesidades de las mujeres. La colección también incluye tops, fondos y un pareo.

Por supuesto , nadie mejor para modelarlos que la misma artista texana, quien deslumbró al posar para la cámara ataviada con un bikini imposible con lazos que cruzaron su abdomen.

Foto: Grosby Group

Selena Gomez demostró que el único requisito para lucir un bikini es la seguridad.

Fue fotografiada frente a una cascada. Cubrió su piel con aceite y presumió su nueva cabellera rubia. Lució su rostro con el mínimo de maquillaje.

La fundadora de Rare Beauty dijo que fue muy divertido jugar con la creación de los trajes de baño porque a Theresa, Morgan y a ella les encanta estar al aire libre.

Decidió dejar fuera de la creación sus colores favoritos (rojo y blanco) y apostó por el púrpura. “El púrpura fue diferente para mí y agregamos toques de color como verde y neón aquí y allá; realmente se convierte en tu propio traje sin importar cómo lo uses”, declaró.

La colección de trajes de baño de Selena Gomez está hecha para ser incluyente y pueden encontrarse modelos desde la talla XS hasta la XXL. Están disponibles en lamariette.com y tienen un precio de entre $ 49 y $ 119 dólares.

“Lo que me encanta de esta marca es que celebra a las mujeres que aman sus cuerpos incondicionalmente dándose a sí mismas la gracia que se merecen. Espero que te guste tanto como a mí”, dijo la cantante.

En 2020, Selena Gomez admitió que pasó un proceso largo y difícil para aceptar su cuerpo, después del trasplante de riñón al que fue sometida en 2017, pues no se sentía cómoda mostrando la cicatriz que le quedó.

“Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas para cubrirla. Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé ... Y estoy orgullosa de eso”, escribió en Instagram.

A la batalla contra el lupus, Selena Gomez suma esfuerzos para lidiar con el trastorno bipolar que padece, así como con episodios de ansiedad y depresión.

En una entrevista con Miley Cyrus, narró:

“Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después de pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar. Cuando busco más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco -aseguró- y creo que la gente se asusta de eso”, dijo.

Mira las fotos de Selena Gomez en la galería superior.