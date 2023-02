Selena Gomez fue vista destilando belleza con un diminuto atuendo dorado mientras rodaba un nuevo video musical.

Los paparazzis captaron a la joven de 27 años paseando por el set de grabación, ataviada con un vestido de lentejuelas doradas y suspendido sobre sus curvas con tirantes spaghetti al estilo halter.

El diseño contó, además, con un escote suelto, espalda descubierta ‘backless’ y un largo que rozó sus tonificados muslos.

Selena Gomez presume nuevo look con minivestido dorado 'backless'

Foto: The Grosby Group

Combinó el outfit con botas extralargas confeccionadas con terciopelo negro y tacón cuadrado.

Presumió nuevo look con su cabello color chocolate y luces rubias completamente rizado y un flequillo alborotado que enmarcó su rostro, definido por maquillaje bronceado, pintalabios marrón mate, párpados ahumados y pestañas negras.

Dejó ver también una manicura recién hecha en tonos marrones y largos pendientes brillantes.

Mientras se paseaba por el lugar, la celebridad de Hollywood lució feliz y sonriente con su staff.

La aparición de Selena se produce luego de revelar durante una entrevista a NPR el abuso emocional que vivió por años a lado de Justin Bieber.

Gomez se sinceró en una plática centrada en su nuevo trabajo discográfico y en los éxitos que está cosechando con Lose You To Lo Me, primer sencillo de Rare e inspirado en el cantante canadiense, para luego dar paso a lo que vivió intermitentemente desde 2011 hasta 2018.

“Estoy muy orgullosa de [la canción]. Sentí que no tuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho. No es una canción de odio, es una canción que dice ‘tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso’. Fue muy difícil y estoy feliz que haya terminado”, continuó.

“Siento que fui víctima de ciertos abusos”, dijo la celebridad y afirmó que fue “abuso emocional”.

“Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo como adulta. Por mucho que definitivamente no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y he encontrado la manera de pasar por eso con tanta gracia como sea posible”, aseveró.

