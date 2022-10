¿Shakira, Dua Lipa y BTS en inauguración de Qatar 2022?

La Copa del Mundo Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina lista para traer entretenimiento y emoción durante casi un mes con los mejores equipos de futbol del mundo.

Como es costumbre, el evento deportivo da arranque con una ceremonia inaugural transmitida en todo el planeta con presentaciones musicales y una gran fiesta. En su edición 2022, la ceremonia será el domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayat, en la ciudad de Jor a las 7 pm, hora local.

Todavía se desconocen los detalles sobre las presentaciones musicales, pero en redes sociales y en la prensa internacional están surgiendo teorías y afirmaciones que adelantan algunos nombres.

Shakira, Dua Lipa y BTS son tres de los nombres más mencionados que podrían colaborar con la FIFA.

En caso de que sea verdad la participación de Shakira, esta será su cuarta vez en el escenario de una copa mundialista.

Fue en 2006 que la colombiana cantó Hips don’t lie en Alemania, en 2010 cantó su única canción oficial de un mundial Waka Waka en Sudáfrica; en Brasil 2014 participó en la clausura con la canción Dare, también conocida como La la la.

Por su parte, Dua Lipa es otra favorita para el acto de apertura. Durante los días iniciales a la justa deportiva, la cantante ya habrá terminado su actual gira, llamada Future Nostalgia, la cual tendrá su último show en Perth, Australia.

Su fama internacional, talento, carisma e influencia ha hecho que la cantante sea una de las artistas más solicitadas en festivales, entregas de premios e incluso en desfiles, por lo que no es extraño que también la quieran dentro de un show deportivo.

Los rumores sobre la participación estelar de BTS surgieron a partir de la colaboración de Hyundai y la banda surcoreana en la campaña Goal of the Century; la marca es una de las patrocinadoras principales del mundial.

En la campaña, el grupo participó con el fin de promover la sustentabilidad durante la Copa del Mundo Qatar 2022, incluso lanzaron un video musical con la canción Yet to Come que también está incluida en la colaboración; cabe resaltar que este sencillo no es la canción oficial del evento deportivo.

Debido al impacto que tiene BTS, los fanáticos no tardaron en asegurar que podrían participar en el acto de apertura de la ceremonia inaugural; sin embargo, nada ha sido confirmado.

Hasta el momento se cree que participará Trinidad Cardona, Davido y Aisha ya que los tres interpretan la canción principal de Qatar, llamada Hayya Hayya (Better Together)

Asimismo, el comité organizador reveló la canción Arhbo (Bienvenido), interpretada por Gims y Ozuna, la cual será incluida en el soundtrack del mundial.