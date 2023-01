Shakira a Piqué: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”

Shakira le dio otro golpe bajo a Gerard Piqué a través de la nueva canción que hizo junto al productor argentino Bizarrap y que prometió lanzar la tarde del miércoles 11 de enero.

En la letra filtrada, la cantante pareció dirigirse a su ex con una frase directa y contundente que la que se describió como una mujer empoderada, que merece más que una pareja infiel.

“Soy demasiado grande para ti”, canta Shakira en un fragmento para después decir: “Soy demasiado grande para ti, por eso estás con alguien igualita que tú”, haciendo referencia a Piqué y a su novia Clara Chía, de 23 años, con la que la engañó durante más de un año antes de separarse.

Y la canción continúa: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

La canción tiene referencias a su pasado éxito Loba/She Wolf, lanzado en 2009, cuando comenzaba con su relación amorosa con Piqué.

A comparación de sus dos éxitos anteriores de desamor que le dedicó al jugador, esta nueva canción parece ser una redención y un futuro himno de rompimiento.

Desde que terminó con el ex jugador del Barcelona, la colombiana ha pisado con fuerza en la música lanzando singles que se convierten en los más reproducidos con rapidez en los servicios streaming y entran en los primeros puestos en las listas de popularidad.

Te felicito y Monotonía hicieron referencia a su relación con Piqué, primero Shakira habló en sus letras sobre los problemas que tuvieron como pareja y en la segunda canción ella confirmó la infidelidad por parte de él.

Shakira colabora con el productor argentino en la última sesión musical de éste con cantantes latinos llamada Shakira BZRP Music Sessions 53.

Hace unos días dio un adelanto de su canción con una serie de promocionales en los que confirmó el lanzamiento del nuevo hit, justo cuando se reveló que estaba pasando un mal momento al enterarse que Piqué la engañaba con Chía por más tiempo del que pensaba y en su propia casa.

“Está devastada”, reveló una fuente en entrevista con Page Six haciendo referencia al video que se viralizó en internet donde Gerard aparece con Clara como, su amante, en la casa de Shakira cuando ella no estaba.

Dicho video fue grabado de un Twitch que hizo el jugador en agosto de 2021. La ex pareja confirmó su separación casi un año después, en julio de 2022.