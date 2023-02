Las celebridades son especialistas en presumir a lo grande su amor por sus respectivas parejas, en especial cuando son estrellas mediáticas que constantemente están en el ojo público y suelen deberle parte de su fama a dicha atención.

Entre noviazgos y bodas, dichos romances no siempre terminan bien a pesar de mostrar una imagen ideal de lo que debería ser una relación.

Shakira y Gerard Piqué

Un ejemplo de que las cosas no siempre terminan bien, a pesar de desbordar amor, son Shakira y Gerard Piqué, que finalizaron su relación casi 12 años después de la peor manera y con el ojo público sobre ellos.

Se conocieron poco antes del mundial de 2010 y desde entonces no pudieron separarse. Parecían la pareja perfecta, con dos pequeños hijos, fotos juntos en todos lados, mensajes de amor en redes sociales hasta que se descubrió que Piqué la engañó con una joven de 23 años.

Según los informes, la colombiana descubrió su infidelidad por un frasco de mermelada, al parecer el exjugador mantenía una relación con Clara Chía desde un año antes de anunciar su separación.

Como Shakira acostumbra hacer, se desahogó y canalizó su dolor a través de la música, y lo hizo con todo el talento y éxito que la caracterizan.

Desde que anunció su rompimiento, Shaki lanzó algunas canciones de despecho y posterior de superación y amor propio como Te felicito, Monotonía y Session 53.

Amber Heard y Johnny Depp

El año pasado protagonizaron uno de los juicios más largos y mediáticos en el mundo del entretenimiento, pero antes de eso fueron los protagonistas de uno de los divorcios más comentados y complicados.

Y es que la pareja estuvo casada sólo 15 meses antes de que ella pidiera el divorcio y acusara a Depp de violencia doméstica, incluso compartió en internet fotos de sí misma con varias lesiones supuestamente propinadas por el actor.

Amber solicitó una orden de alejamiento en contra de Depp y se la cedieron. En los siguientes años Amber dio declaraciones sobre la violencia que vivió junto al actor y él la demandó por difamación.

Tras varias citas en el juzgado en Reino Unido y Estados Unidos, Depp ganó el juicio por difamación y se le pidió a Amber pagar $10 millones de dólares en daños compensatorios.

“Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional”, dijo Heard en mensaje posterior al drama legal.





Kim Kardashian y Kanye West

Su relación amorosa se remonta a 2012 cuando comenzaron a salir en secreto, aunque fueron amigos varios años antes.

Se casaron en 2014 en una lujosa ceremonia en Italia. Tuvieron cuatro hijos: North Saint, Chicago y Salm. Durante su tiempo juntos mantuvieron su relación pública e incluso se documentaba en el programa Keeping Up With The Kardashians hasta 2021, cuando anunciaron que se divorciarían.

En los últimos años, Kanye comenzó una serie de ataques contra la empresaria. El historial de ataques hacia Kim se remontan desde que él protagonizó su fallida campaña presidencial, donde habló de su entonces esposa y el aborto que quería practicarse en su primer embarazo.

Atacó a Kardashian por su relación con Pete Davidson, incluso lo amenazó, sugirió matarlo y se burló de la muerte de su padre en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

Desde que anunciaron su separación, Kanye no paró de crear polémica contra la familia de su ex y lo criticaron por acoso.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Al inicio de su relación, ambas celebridades parecían ser perfectas la una para la otra, hasta que Tristan fue acusado, con pruebas, de múltiples infidelidades.

La primera fue con un par de mujeres en 2018. Los videos de su engaño se hicieron virales horas antes de que naciera su hija True Thompson Kardashian.

Luego de eso, Khloé lo perdonó, pero no pasó mucho tiempo para que Tristan volviera a engañarla en 2019 con Jordyn Woods, la entonces mejor amiga de Kylie Jenner.

En junio de 2021 se reportó que Tristan y Khloé estaban de nuevo juntos y con planes de convertirse en padres de nuevo, pero hacia finales de año se reveló que el jugador tendría un hijo con la entrenadora Maralee Nichols.

Supuestamente no han regresado tras su serie de infidelidades, pero Khloé ha sido vista con él tras la muerte de su madre.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Su relación duró casi 10 años con altibajos, rumores de infidelidad y diferencias irreparables. Se conocieron en las grabaciones de La última canción, y confirmaron su relación casi año y medio después.

Tras separaciones constantes, peleas, un matrimonio corto y rumores de infidelidad por parte de los dos, se separaron definitivamente en 2020.

Recientemente su relación volvió a acaparar los titulares por el lanzamiento de Flowers de Miley, canción en la que habla sobre el amor y la atención que le hizo falta estando con Liam y que ahora ella se puede dar a sí misma.

“Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena”, dice la canción. “Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño”.

Las líneas del single están relacionadas con When I Was Your Man, canción de Bruno Mars y la favorita de Liam.

Entre tantas referencias destaca la casa que compartían en Los Ángeles y que se incendió por los desastres naturales que experimentó California; también hace guiños a la forma en que se preparó para superar su ruptura y la forma en que se dio cuenta que ella es suficiente para sí misma y que se ama.

Durante su noviazgo Cyrus admitió que estaba "loca por Liam" y que haría todo por quedarse con él porque “tenía miedo de perderlo”, pero a pesar de ser dependiente a su conflictiva relación, logró finalizarla a largo plazo.

Tom Brady y Gisele Bündchen

El poderoso matrimonio terminó a finales de octubre tras 13 años juntos y decenas de problemas maritales, incluida la decisión del jugador de no abandonar la NFL.

“La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y sólo deseo siempre lo mejor para Tom”, dijo la modelo, de 42 años en un comunicado.

Según los informes, Tom y Gisele habían llegado a un acuerdo sobre el retiro del jugador el año pasado, antes de la pretemporada 2023, incluso Brady anunció su que dejaría sus compromisos con la liga, pero poco después se arrepintió y decidió regresar al Tampa Bay Buccaneers.

Diversas fuentes le dijeron a Page Six que la pareja tuvo varias “peleas acaloradas” por la decisión de Tom de continuar, incluso la supermodelo decidió tomarse un descanso e irse a Costa Rica con sus hijos.

En una entrevista con Elle Magazine, Gisele dijo que era su turno para enfocarse en su carrera y vida personal luego de haberle dado sus mejores años a Brady y al cuidado de la familia que criaron.