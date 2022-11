“Shalom”; Kanye West se burla de su regreso a Twitter con ayuda de Elon Musk

La compra de Twitter lo convirtió en el jefe supremo, hasta el punto de hacer despidos masivos, cambios radicales en la plataforma de un día a otro y le dio el poder de revivir cuentas de polémicas personalidades.

Elon Musk recientemente reactivó la cuenta de Kanye West luego de que se le fuera suspendida por mensajes de odio antisemitas entre octubre y noviembre y por numerosos mensajes en contra de personalidades del mundo del entretenimiento, incluidos empresarios, modelos y cantantes.

La nueva oportunidad que le dio el magnate hizo que Ye se burlara de su regreso a Twitter y de paso de la comunidad judía que tanto ha criticado.

“Shalom”, escribió el rapero en su segundo tweet tras su regreso. Dicha palabra se traduce del hebreo como paz y amor.

Minutos antes escribió: “Probando, probando. Veo que mi Twitter está desbloqueada”.

Como respuesta, el dueño de Tesla y SpaceX le escribió: “No mates lo que odias. Guarda lo que amas”.

El regreso de Kanye a Twitter con apoyo de Elon despertó la polémica en redes sociales entre internautas y cuentas verificadas israelíes, incluida la del estado de gobierno del país, que pidió excluir al país de la narrativa racista y burlas de West y de la permisividad de Twitter.

Etiquetando a Taylor Swift, Elon siguió con las burlas de Ye diciéndo: “¡Tus tweets son buenos! Más países deberían tuitear así. No es divertido estar todo cargado”.

La restricción de West en Twitter surgió a finales de octubre, cuando Kanye escribió mensajes contra la comunidad judía interpretados como mensajes de odio, discriminatorios e incluso como una amenaza de muerte.

Durante su reciente regreso a internet, Kanye aprovechó para anunciar que los artículos sobrantes de sus colecciones con GAP, Adidas y Balenciaga serán rematadas a $20 dólares, luego de que dichas empresas terminaran su relación con el rapero por la misma circunstancia.

Your tweets are good! More countries should tweet like this. No fun being all stuffy.