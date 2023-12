Melania Trump quedó fuera en la reciente tarjeta de Navidad que compartió en redes sociales, mientras su hijo Barron Trump posó con su padre y sus hermanos totalmente irreconocible.

En una fotografía que se tomó la dinastía Trump con todos sus integrantes destacó la ausencia de la ex primera dama que, según los informes, faltó a la sesión fotográfica para cuidar a su madre enferma.

El sitio web Page Six informó que Melania ha estado cuidando a su madre Amalija Knavs en un hospital privado, mientras que una fuente le dijo a Fox News: “Melania siempre ha sido muy devota de toda su familia, No debería sorprendernos que haya pasado esta Navidad con su madre enferma”.

La postal navideña, así como toda la sesión fotográfica fue hecha en la mansión de Donald Trump Mar-a-Lago en Miami, Florida, y algunos detalles fueron compartidos por la nuera del expresidente Kimberly Guilfoyle, prometida de Donald Jr.

En la foto aparecen las personalidades más conocidas de la familia como Donald Trump, Ivanka, sus hijos y su esposo Jared Kushner, además de Tiffany. El que resaltó entre todos fue Barron Trump de 17 años.

Éste último se mostró irreconocible, con un aspecto más maduro y serio, además de ser el más alto de todos sus parientes, la última vez que se dejó ver en público, se mostró con una estatura superior a los 2 metros.

Durante una entrevista en 2021, Donald Trump habló de su hijo, de entonces 15 años, y su estatura que rebasó por mucho a la que tenía cuando llegó a vivir a la Casa Blanca en 2016, a los 11 años.

Barron Trump ha tenido algunas apariciones en público en los últimos meses, apoyando a su padre en su campaña para ser reelegido como presidente de Estados Unidos; también estuvo presente en los servicios funerarios de Ivana Trump en 2022 y ha estado acompañando a su madre durante los viajes que ha hecho en los últimos meses de Florida a Nueva York para atender sus negocios y sus propiedades.

Por su parte, su madre Melania también está aumentando sus apariciones públicas para apoyar a su marido a pesar de todas las polémicas que ha enfrentado por sus demandas de fraude y recientemente por el asalto al Capitolio, por el que el estado de Colorado le quitó la oportunidad de ser votado en las primarias.

Una fuente le aseguró a Page Six: “Trump y su familia están tan seguros de que volverá a ser presidente que los conocedores de Mar-a-Lago dicen que llegó a un acuerdo con Melania para intensificar las apariciones diplomáticas de alto nivel en 2024”.

Agregó que Melania se está preparando para ser por segunda vez la primera dama: “Melania se da cuenta de que es hora de unirse a las filas de primeras damas históricas y dejar su huella en la historia. Se siente mejor preparada para su papel potencial la segunda vez”.

La última vez que se Melania Trump se dejó ver en público fue durante una ceremonia de naturalización de ciudadanos en los Archivos Nacionales en Washington.