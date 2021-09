Sistine Stallone arrasa Instagram con ajustado vestido slip verde

Sistine Stallone consintió a sus millones de seguidores en redes sociales con una serie de fotografías de sí misma haciendo alarde de su belleza y gusto por la moda.

La hija de la leyenda Sylvester Stallone recurrió a su cuenta de Instagram para compartir tres fotos tomadas frente a un espejo ovalado en las que se muestra coqueta, luciendo un ajustado vestido verde al estilo braless.

El look constó de un vestido de tipo slip en color verde oscuro con estampados negros, presentpo finos tirantes de espagueti con cordones atados en la espalda.

Añadió un par de pendientes de oro circulares, así como varios anillos en ambas manos y un collar de cadena con una cruz de oro.

Su cabello se mostró peinado de lado con mechones rizados y voluminosos, mientras su rostro se vio con una pesada capa de maquillaje en tonos bronceados, blush color canela, labial nude, párpados con sombras oscuras, rímel negro y cejas delineadas.

“¡Salud!”, escribió la joven actriz bajo la publicación, la cual superó los 79 mil reacciones al momento de ser compartida.

Sus recientes actualizaciones en redes sociales se producen después de estrenar la segunda temporada de su proyecto de podcast Unwaxed con su hermana Sophia.

El programa está enfocado en la moda y estilo de vida, pero también tratan temas personales, de amor, amistad, salud y mucho más.

Las hermanas iniciaron con el podcast durante la pandemia por coronavirus y han continuado con éxito rotundo con invitados especiales y entrevistas con expertos y personalidades famosas.

Además del programa, Sistine se ha mantenido ocupada con su carrera como actriz.

Recientemente estrenó la película Midnight In The Switchgrass junto a Megan Fox y Machine Gun Kelly.

En el filme, Stallone, de 23 años, interpreta a una joven informante de la agente del FBI, interpretada por Megan Fox, para encontrar al asesino en serie de la trama.

De acuerdo con el Daily Mail, Sistine fue la primera opción del director para el papel debido a su talento, independientemente de su vínculo familiar con el actor de Rambo, ya que al inicio no sabía de quién era hija.

Randal Emmett la llamó “el verdadero negocio” en una entrevista y dijo que había sido recomendada por su directora de casting Sheila Jaffe.

“No tenía ni idea, y he hecho muchas películas con Sylvester Stallone, pero no tenía ni idea de que ella era su hija. Yo no la conocía. No creo que nos hubiéramos conocido nunca. Y cuando leyó [el guión], se convirtió en mi primera opción para el papel, miré su apellido y dije: ‘¿Eres la hija de Sylvester Stallone? ¡Oh, guau!’”.