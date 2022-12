Sistine Stallone luce esbelta figura con bodysuit lencero de encaje

Sistine Stallone, hija de la leyenda del cine Sylvester Stallone, conquistó el corazón de sus 1.6 millones de fanáticos en redes sociales con un conjunto de fotografías de sí misma luciendo su figura de impacto con un diminuto atuendo lencero.

La joven celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir dos fotos para las que posó ataviada con un bodysuit negro con detalles de encaje dorados, el cual estuvo compuesto por un sostén de satén negro con encaje en el escote, unido a un corsé con recortes en el frente.

Dejó ver su delgada y trabajada figura mientras posaba en el interior de su auto, en una toma posó bebiendo un cóctel y en la segunda acomodando su cabello peinado en una cola de caballo ajustada.

Añadió múltiples brazaletes dorados, elegantes pendientes circulares, además de llamativos anillos y un collar de cuentas doradas que combinó con los brazaletes.

Presumió su belleza con maquillaje bronceado que le dio efecto de porcelana a su piel, labios rosa baby, ligeras sombras rosadas sobre los párpados, un fino cat eye negro y rímel en las pestañas.

En el pie de foto escribió “para llevar” refiriéndose a su cóctel. De inmediato sus amigas y hermanas comentaron la publicación. “Amigos del asiento trasero”, “Dios mío eres impresionante”, “Estoy enamorada”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Recientemente su padre y el resto de su familia atrajo la atención de la prensa por el próximo lanzamiento de su propio reality show al estilo Keeping Up With the Kardashians.

Sylvester le dijo a ET Canada que se sintió avergonzado de que él y su familia fueran grabados “todos los días” en su casa, haciendo cosas tan insignificantes o privadas como lavarse la boca.

Agregó que el show está pensado para enfocarse “99 por ciento” en sus hijas y en documentar sus vidas.

“Yo pensaría, ‘¿Por qué necesito hacer esta mierda, en serio?’ Así que había que establecer parámetros. Nadie entra al baño y observa cómo te cepillas los dientes”.

La leyenda del cine de acción le dijo al medio que estaba interesado en el reality sólo para mostrar cómo las estrellas de Hollywood tienen vidas normales.

“Al crecer, me encantaría haber visto estrellas como Brando en casa haciendo huevos y haciendo el tonto. En realidad son humanos. No andan con gafas de sol y la gente se maquilla todo el día y aprende líneas. Realmente hacen cosas tontas, repetitivas y tontas que todos hacemos en la vida. Ese tipo de cosas”, dijo.

El programa será producido y transmitido por Paramount+, con el mismo equipo de realización que trabajó para las Kardashians, aunque todavía no hay fecha de estreno.

MA