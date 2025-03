La actriz Sofía Vergara subió a su cuenta de Instagram una fotografía “throwback” para recordar sus años de juventud.

En la imagen, la estrella deslumbró ataviada con lencería de estampado de leopardo. Posa sentada sobre un piso tapizado y luce el modelo mientras mira fijamente a la cámara.

Sus estilistas alborotaron su cabellera para agregar volumen y maquillaron su rostro con tonos tenues, resaltando su mirada con delineador negro. “TBT”, escribió y sumó decenas de comentarios que incluyeron: “OMG, qué hermosura”, “La estrella más iluminada y amada” y “No noto un cambio en el antes y después”.

Sofía Vergara comenzó a modelar a temprana edad en su natal Colombia, pero abrirse paso en Estados Unidos no fue una tarea sencilla. Tuvo que lidiar con prejuicios y hasta con acoso.

Recientemente se hizo viral un viejo video de 2003 donde el comediante Bill Cosby hace comentarios inapropiados a la actriz, en su primera entrevista para la televisión estadounidense.

Sofía Vergara, de entonces 30 años, fue al programa The Late Show para promocionar la película Chasing Papi y Bill Cosby la acosó con comentarios como: “Los hombres te miran y sólo piensan en el pecado. Me haces sentir joven otra vez. Me haces sentir muy... emocionado. Mírame”.

Vergara no miró al comediante, sino que rió hacia el público del estudio. “Lo que tienes puesto esta noche es maravilloso. Esto es simplemente maravilloso. Cuando saliste, mucha gente se puso... Atenta”, agregó el conductor.

Luego de que el video resurgiera en redes sociales, un usuario escribió: “Esto me hace respetarla mucho más. Ella se las arregló como una verdadera actriz y artista profesional. No es de extrañar que tenga tanto éxito”.

Otro dijo: “Me sentí muy incómodo por ella. Parece algo que ocurre en Hollywood, donde los presentadores masculinos hacen que todo sea muy incómodo y las mujeres tienen que actuar como si fuera muy gracioso”.

El comediante fue demandado después por agresiones sexuales en diversas ocasiones.

La actriz Sofía Vergara habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.

Vergara apuntó que quiere sentirse bien y fresca, pero ya no por lo que la gente piense de ella. “Tienes que aceptar que vas a ser diferente, pero nunca tengo miedo de hacer lo mejor que puedo. Entonces, si hay cosas que puedo hacer sin volverme loca, ¿por qué no?”.