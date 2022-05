“Sólo me hice la nariz”; Khloé Kardashian niega haberse sometido a varias cirugías

Los rumores sobre las cirugías plásticas han perseguido a la socialité Khloé Kardashian desde años atrás, ante su evidente cambio de imagen desde que comenzó a salir en televisión, pero ella descarta que se haya hecho una docena de operaciones.

La hermana menor de Kim Kardashian afirmó, en el podcast Not Skinny But Not Far con Amanda Hirsh, que sólo se ha hecho una cirugía de nariz.

Khloé calificó como ofensivo el que los usuarios de redes sociales digan que se hizo 12 trasplantes de rostro. “Me ofendió. Simplemente no podía entender por qué la gente piensa eso”, declaró la exesposa del basquetbolista Lamar Odom.

A complete timeline of Khloe Kardashian's evolving looks https://t.co/6nAvKm85ym pic.twitter.com/RIXNEQuQJK — Page Six (@PageSix) September 30, 2020

En la última década se ha observado el cambio de imagen de la empresaria. Ahora luce más esbelta, con una nariz más pequeña, mentón afilado y con mejillas más delgadas.

Khloé Kardashian, de 37 años, asegura que su cambio de imagen se debe a que perdió más de 13 kilos, como resultado del ejercicio diario que realizó tras su separación de Odom.

Además, reclamó que su imagen sea más criticada que la de sus hermanas Kourtney y Kim Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner.

En el podcast, la expareja de Tristan Thompson también descartó que planee someterse a alguna cirugía estética próximamente.

En el último capítulo del reality The Kardashians, Khloé reveló que ha intentado las inyecciones estéticas, pero el botox no le resultó favorable.