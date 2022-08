“Soy 100% caníbal”; la oscura historia de Armie Hammer y su familia revelada en documental

El actor Armie Hammer ha estado en el ojo del huracán durante varios meses debido a sus comportamientos inapropiados, abuso sexual y acoso hacia varias de sus conquistas.

De hecho, fue a través de varios mensajes con mujeres con las que coqueteaba en internet que se dio a conocer que tiene tendencias caníbales y comportamientos violentos en la intimidad.

Tras las múltiples acusaciones de abuso sexual y acoso, que datan desde inicios de 2021, Discovery+ se dio a la tarea de investigar su caso para producir un documental con testimonios de su propia familia.

En un reciente adelanto de la docuserie de tres partes, House of Hammer, se dieron a conocer más testimonios sobre las acusaciones y mensajes privados que envió el actor de Call Me By Your Name a varias mujeres, incluidas Courtney Vucekovich y Julia Morrison que participan en el proyecto.

“Soy 100% caníbal. Te voy a morder”, dice uno de los mensajes que le escribió a una de las mujeres que atestiguan frente a la cámara.

"Estoy aquí para hablar sobre lo que sucedió con mi relación con Armie Hammer", dice Vucekovich al comienzo del tráiler con un semblante visiblemente afectado.

Junto a Morrison, Vucekovich hablan sobre el intercambio de mensajes con el actor en el que les hablaba de sus fantasías sexuales violentas y les sugería que quería comérselas.

"Realmente no he digerido esto", dice Morrison antes de leer en voz alta un texto de Hammer: "Tengo la fantasía de tener a alguien que me demuestre su amor y devoción y atarla en un lugar público por la noche para hacer su uso libre del cuerpo. Y ver si se cogen a extraños por mí”, lee la víctima.

El tráiler evidenció un mensaje de voz en el que Armie le decía a una mujer que la quería atar e incapacitar a través del sexo violento. “Mi apuesta iba a implicar aparecer en tu casa y atarte por completo e incapacitarte y poder hacer lo que quisiera con cada uno de los agujeros en tu cuerpo hasta que terminé contigo”.

Dichas acusaciones no fueron las únicas ni las más intensas. Ambas mujeres señalaron que el actor las amenazó con quitarles las costillas, “asarlas y comerlas”, mientras que a una de ellas Armie le marcó la letra A en un muslo con un cuchillo hasta sangrar, luego de ello le chupó la sangre fresca.

La oscura historia de la familia Hammer

Dentro del documental, Casey Hammer, tía del actor, habla y describe cómo los hombres de la familia Hammer, multimillonarios en su mayoría, fueron violentos y de comportamientos raros por generaciones. Casey coproductora del proyecto de Discovery+.

“Estoy a punto de revelar los oscuros y retorcidos secretos de la familia Hammer”, dice Casey, quien también es nieta de Armand Hammer, un empresario dedicado al millonario negocio del petróleo.

“Cuando salió todo esto sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no es que te despiertes y te conviertas en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado [en la familia Hammer]”, dijo la tía de Armie.

Las primeras polémicas sobre su comportamiento caníbal y de abuso sexual salieron a la luz en 2021, pero no ha sido la única que enfrenta la familia.

Casey reveló que en 1920 el tatarabuelo de Armie, Armand Hammer, fue declarado culpable de homicidio involuntario por un aborto fallido que practicó a la esposa de un diplomático ruso.

Años después, en 1955, Julian Hammer, hijo de Armand, mató a tiros a un hombre dentro de su casa en Los Ángeles por una aparente deuda de juego. El hombre alegó defensa propia y los cargos fueron desestimados.

En un libro escrito por ella misma en 2015, titulado Sobreviviendo a mi derecho de nacimiento, Casey reveló que su padre abusó sexualmente de ella cuando era una niña.

“Por fuera éramos una familia perfecta… Si tú crees en hacer tratos con el diablo, los Hammers son la cima del tótem”, sentenció Casey.

Cuando la pandemia continuaba su curso a inicios de 2021, una mujer acusó a Armie de violación, lo que llevó al Departamento de Policía de Los Ángeles a investigar el caso, posteriormente se dieorn a conocer más testimonios y capturas de pantalla como pruebas de su acoso.

El actor de Agente C.I.P.O.L no negó sus relaciones extramaritales con varias mujeres, pero sí negó la forma en que se dieron y las acusaciones de abuso afirmando que todas las relaciones fueron “consensuadas, discutidas y acordadas mutuamente”.

Canibalismo, abuso y el fracaso

Desde entonces la carrera del actor, de 35 años, cayó en picada en Hollywood al ser despedido de su agencia y retirado de varios proyectos cinematográficos, incluidas las películas Shotgun Wedding con Jennifer Lopez, Billion Dollar Spy, y la obra de Broadway The Minutes.

Asimismo, se separó de su esposa Elizabeth Chambersy se le limitó ver a sus dos hijos en común.

Tras los primeros escándalos, se reportó que Hammer había entrado a un centro de rehabilitación para tratar sus obsesiones de sexo violento, adicción a las drogas y alcohol. Sin embargo salió del lugar en mayo de 2021. Robert Downey Jr. le pagó la rehabilitación.

Meses después se mudó a tiempo completo a las Islas Caimán para estar cerca de sus hijos. Allí encontró trabajo como vendedor de tiempo compartido y como conserje en un resort.

Según los testimonios, el actor aceptó ambos empleos debido a que se quedó sin dinero, no tenía trabajo y su familia lo dejó sin la millonaria herencia que los hombres Hammer crearon por décadas.