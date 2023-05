Estamos a poco tiempo de presenciar Spider-Man: Cruzando el multiverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse), una secuela de la película Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) lanzada en 2018.

Se espera que la cinta de Spider-Man , que se establece en un multiverso compartido de universos alternativos llamado el Spider-Verse, se coloque entre las mejores películas del año al igual que la primera película.

Sinopsis de Spider-Man: Cruzando el multiverso

Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn, Spider-Man, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y nuevas versiones de Spider-People, y así enfrentarse a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

Reparto de Spider-Man: Cruzando el multiverso

La película está dirigida por tres directores: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

Phil Lord y Chris Miller serán los escritores acreditados en el proyecto junto con David Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Mientras que reparto está confirmado por Shameik Moore y Hailee Steinfeld, quienes están repitiendo sus papeles de Miles Morales, también conocido como Spider-Man, y Spider-Gwen, respectivamente.

Issa Rae será la voz de Jessica Drew, también conocida como Spider-Woman y Jake Johnson como Peter B. Parker.

Super moms doing superhero things. 💗 Happy Mother’s Day!



Meet Jessica Drew in Spider-Man: Across the Spider-Verse, exclusively in movie theaters June 2! Get tickets now: https://t.co/JN8ktusVUB pic.twitter.com/LCi56lZu1C — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) May 14, 2023

¿Spider-Man: Cruzando el universo tendrá parte 3?

En una entrevista concedida a SFX Magazine, el codirector de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Kemp Powers, ha revelado que la película tendrá "un final inesperado" que conectaría con la tercera entrega.

Según los informes, también se está preparando una película derivada de Gwen Stacy.

"Te muestra mundos que no has visto, y es una historia emocional que termina en un lugar donde necesitas ver la tercera[...] Spider-Man: A través del Spider-Verso es una película en sí misma, pero definitivamente termina en un cliffhanger. Esperamos que sea una introducción satisfactoria a lo que vendrá en la tercera película.”

Kemp Powers vía SFX Magazine

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Cruzando el multiverso?

El nuevo éxito de Sony Pictures, Spider-Man: Across the Spiderverse, está programado para estrenarse en cines el 1 de junio en México y el 2 en Estados Unidos.

Aún no se ha anunciado en qué plataforma de streaming estará disponible, pero sabemos que Marvel tiene contratos de distribución tanto con Netflix como con Disney Plus.

La primera entrega de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) se llevó el premio a la Mejor Película de Animación, Mejor Largometraje de Animación y Mejor Filme de Animación en los Premios Golden Globes 2018.