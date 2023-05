Robert Thomas Pattinson , quien cumple 37 años este 13 de mayo, ha logrado forjar una carrera sólida en el medio cinematográfico tras su popularidad en la saga Crepúsculo.

Su primera participación como actor se dio a los 15 años tras aparecer en la miniserie de fantasía Dark Kingdom: The Dragon King.

Más adelante, debutó en el cine con Vanity Fair (2004) donde ganó notoriedad y consiguió un papel en la franquicia de J.K Rowling en Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005) como Cedric Diggory.

En 2009, se convierte en el protagonista masculino de la primera película de la saga Twilight (Crepúsculo) inspirada en los best-seller de Stephenie Meyer, en la que interpreta a Edward Cullen, un vampiro del que se enamora Bella Swan ( Kristen Stewart ).

Dicha actuación lo llevó a ser ganador de un premio en los Scream Awards y los People's Choice Awards, de dos en los MTV Movie Awards y de cuatro en los Teen Choice Awards.​

Además, se incluyeron tres canciones que él compuso dentro de la banda sonora de la película: ‘Never Think’, ´Let Me Sign’, ´Bella’s Lullaby´.

Desde temprana edad adoptó el don de la música. Sabe tocar la guitarra, el piano y el chelo.

El éxito de Robert Pattinson en Crepúsculo no fue lo que esperaba

Después de haber protagonizado cinco películas de Crepúsculo, Robert no fue aceptado para interpretar otros papeles.

Las industrias cinematográficas dudaban de su “capacidad actoral” después de haber participado únicamente en películas para un público adolescente.

Tras esa dura etapa, Pattinson decidió comenzar a actuar en títulos de películas independientes y con menos pretensiones comerciales durante años, entre ellas: Bel Ami, Damsel, High Life, The Lost City of Z y The Lighthouse.

Para 2022, el actor fue convocado para ser Batman en The Batman, a cargo de Matt Reeves, dejando el estigma en el pasado y enfocándose en su futuro prometedor en el cine.

Sobre la cinta, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le concedió tres nominaciones a Mejor guion adaptado, Mejor Actor y Mejor película.

Robert Pattinson es nombrado como uno de los actores mejor pagados

El actor ha sido nombrado como una de las personas más influyentes del mundo y ha aparecido en varias ocasiones como uno de los actores mejor pagados según Forbes.

Según Celebrity Network, se estima que el patrimonio de Robert Pattinson asciende poco más de 100 millones de dólares.

Recientemente, el actor más cotizado de Hollywood, desfiló por la alfombra roja de la Met Gala al lado de su novia, la actriz y modelo Suki Waterhouse, con quien ha tenido una relación estable pero discreta desde 2018.

Se espera que para 2024 protagonice Mickey17, la nueva película del oscarizado Bong Joon Ho ('Parásitos') junto a Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette y Mark Ruffalo.