Stassie Karanikolaou ‘enciende’ Instagram con traje de baño y pareo

Stassie Karanikolaou continuamente goza de algunos beneficios de ser la mejor amiga de Kylie Jenner, como las lujosas vacaciones que la empresaria, su familia o su círculo de amistades cercano suelen tener en idílicos destinos.

En agosto pasado viajó con parte de su séquito de amigas, incluida Sofia Richie y Victoria Villarroel a Cabo San Lucas donde se divirtió y disfrutó de paseos en yates, a la orilla de las playa y una estancia en un exclusivo resort.

Aunque las vacaciones duraron poco, la modelo todavía tiene buenos recuerdos que desea revivir, por lo que recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un throwback de su escapada a las playas mexicanas.

En una fotografía, con casi un millón likes obtenidos al instante de ser publicada, Anastasia Karanikolaou posó con un traje de baño que reveló su figura de impacto.

Lució un sostén push up de diferentes patrones animal print en tonos marrones, amarillos, negros y dorados. Al centro, el diseño contó con franjas de cebra.

Añadió un pareo del mismo estampado abrochado sobre la cadera con un círculo dorado, lo que dejó a la vista sus tonificadas piernas.

Sumó glamour con un par de brazaletes dorados, su cabello peinado en ondas sobre sus hombros como si fuese a posar para una sesión fotográfica.

En tanto, su rostro se vio con labial nude, blush rosado, ojos ahumados y pestañas con mascara negra.

“Retroceso. Extraño Cabo”, escribió en el pie de foto.

La joven de 23 años y sus amigas viajaron a Cabo en un avión privado y a su llegada salió de paseo en un yate por las cosas de Baja California.

Sus más recientes actualizaciones en redes sociales suceden después de darse a conocer que la también empresaria estuvo en Los Ángeles recuperándose de una lesión en el hueso de la tibia y el peroné en un accidente.

En sus stories de Instagram le dijo a sus fanáticos que tenía la pierna enyesada y con un dolor que “nunca había sentido”.

Según una fuente, se lastimó durante una de las muchas fiestas a las que asistió en noviembre.

“Anoche me rompí el pie en dos lugares diferentes. Nunca he tenido más dolor. Me rompí la tibia en tres lugares y el peroné por la mitad”, escribió en su post.

