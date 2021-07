Stassie Karanikolaou luce curvas de ’infarto’ con bikini en Italia

Anastasia Karanikolaou, la mejor amiga de Kylie Jenner, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano en Europa.

Su primera parada fue Grecia, pero tras haberse quedado algunos días en dicho paraíso, la celebridad de 24 años decidió recorrer las costas de Amalfi, Italia.

En redes sociales ha estado compartiendo algunos detalles de su tour por el Mediterráneo, posando frente a idílicos paisajes, ataviada con escasos, pero glamorosos looks de temporada.

Recientemente compartió una serie de fotografías en las que posó sobre las escaleras de un lujoso yate.

Stassie, como se hace llamar en internet, lució sus curvas de impacto apenas cubiertas con traje de baño acanalado en color amarillo de dos piezas, compuesto por un sostén de estilo deportivo con revelador escote circular y un bikini de corte bajo.

Añadió un par de llamativos anillos dorados y brazaletes rojos que combinaron con su manicura recién hecha.

Resaltó sus rasgos griegos con una ligera capa de maquillaje en tonalidades claras, labial rosado, pestañas con rímel y cejas remarcadas.

Su cabello se mostró con mechones ondulados sobre los hombros bajo un estilo húmedo, pero glamuroso.

En la primera foto posó de espaldas al mar, mientras que en la segunda foto hizo alarde de su pequeña cintura y vientre plano recostada junto a las escaleras; en las siguientes dos fotos posó de espaldas a la cámara, sentada.

“Mi amore”, escribió en italiano bajo la publicación con casi un millón de reacciones.

En las últimas semanas la celebridad ha estado viajando por Europa en compañía de algunos de sus amigos.

Emprendió dichos viajes poco después de haber celebrado su cumpleaños número 24 con grandes fiestas y reuniones en los más exclusivos hotspots de Los Ángeles, California a los que asistieron Kendall y Kylie Jenner así como Hailey Bieber.

La influencer recientemente habló en su canal de YouTube sobre las cirugías a las que se ha sometido, destacando que se sometió a un procedimiento de aumento de senos en 2017.

Reveló que la primera cirugía se debió a un busto desproporcionado y que la segunda llegó en 2018 cuando se dio cuenta que sus senos se “encogieron” después de haber perdido peso.

“Cuando perdí todo mi peso, simplemente se encogieron y sólo quería que volvieran a ser lindos. Juzguenme si lo desean”, dijo.

En 2019 se sometió a un tercer procedimiento para cambiar los implantes por otros más pequeños, ya que los anteriores le significaban “problemas” con su cuerpo y salud.

Después de convertirse en la mejor amiga de Kylie y ganar popularidad en internet, ella y la líder de Kylie Cosmetics se sometieron juntas a una cirugía ocular lasik, misma que fue filmada para su canal de YouTube y para Keeping Up With the Kardashians.

