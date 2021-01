El show del medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en el espectáculo principal de este evento deportivo catalogado como uno de los más grandes que Estados Unidos celebra a lo largo del año.

Tal es el caso que suele ser más visto que el propio juego. Tan sólo en 2015 el halftime protagonizado por Katy Perry atrajo 120 millones de espectadores, mientras que el juego en sí mantuvo una audiencia promedio de 114.4 millones de espectadores.

La gran cantidad de público que disfruta del show hace que el medio tiempo sea una plataforma valiosa para que los artistas promuevan su música a nivel mundial junto a los diseñadores que los visten con controversiales e icónicos atuendos que se quedan para la memoria de la cultura popular.

¿Cuáles son los medios tiempos más vistos de la historia?

5. Madonna (2012) - 114 millones de espectadores

La Reina del Pop protagonizó el quinto medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl en 2012, con colaboraciones que encantaron a los espectadores y dieron de qué hablar durante días hasta la actualidad.

Con ella, subieron al escenario Cee Lo Green, LMFAO, MIA y Nicki Minaj.

El medio tiempo de 12:43 minutos contó con espectáculo muy al estilo Madonna, con bailarines bajo temática romana, deportista y urbana; con toques clásicos cedidos por sus éxitos de toda la vida y modernos con la música electrónica y arreglos.

4. Bruno Mars (2014) - 115.3 millones

El originario de Hawái lideró el halftime en 2014 junto a The Red Hot Chili Peppers y obtuvo 115.3 millones de espectadores en todo el mundo.

Mantuvo el ambiente festivo durante todo el lapso con un solo de batería que después cambió a sus éxitos que lo han colocado como una de las máximas estrellas del pop. Los RHCP agregaron un toque de rock y energía que pusieron a todos a bailar.

3. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016) - 115.5 millones

Las tres estrellas del pop encendieron la energía de los espectadores del Levi’s Stadium en Santa Clara, California y de los que disfrutaron el show desde casa con una serie de éxitos interpretados como si de una batalla de canto y baile se tratara.

Coldplay inició el show con Viva la Vida, para después darle paso a Paradise; entre un fragmento de Adventure of a Lifetime, Coldplay recibió a Bruno Mars y Mark Ronson y su Uptown Funk.

El Show continuó con Queen Bey y Formation, para finalizar con Clocks, Fix You y Up and Up.

2. Lady Gaga (2017) - 117.5 millones

Desde la actuación de Lady Gaga, ninguno de los artistas del medio tiempo en los siguientes tres años se ha acercado a la cifra de espectadores.

La cantante presentó uno de los mejores show en la historia, con sus éxitos musicales como Bad Romance y Million Reasons, además de 30 drones, una coreografía característica de ella, acrobacias y toda la energía de su voz en vivo.

Después de su presentación, las ventas de su música aumentaron un mil por ciento y su traje Versace plateado se quedó para la historia de la moda en los medios tiempos.

1. Katy Perry (2015) - 120.7 millones

Fue en 2015 cuando la californiana rompió récord de audiencia, mismo que no se ha superado casi seis años después.

El medio tiempo de Perry es el actual halftime más visto, mismo en el que interpretó éxitos como Roar arriba de una estructura de león robótico de 16 pies de altura.

A ella se le sumó Lenny Kravitz para interpretar I Kissed a Girl y después Missy Elliot para una mezcla de Lose Control, Get Ur Freak y Work It.

Katy y sus bailarines con disfraces de tiburones hicieron historia con Teenage Dream y California Gurls.

¿El toque final? un espectáculo de fuegos artificiales alrededor del University of Phoenix Stadium en Arizona justo en la interpretación de Firework.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí