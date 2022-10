Sydney Sweeney luce bustier de cuero y arrasa en Los Ángeles

La actriz Sydney Sweeney deslumbró al asistir al evento Elle Women In Hollywood, realizado el lunes por la noche en el Getty Center de Los Ángeles.

Fue el centro de las miradas y de las cámaras de los fotógrafos al llegar ataviada con un impresionante conjunto de Rokh, diseñado para la colección Primavera-Verano de la marca.

Sweeney usó un atuendo de cuero que incluyó una gabardina cut out con bustier, mangas largas y bolsillos grandes. Llevó un pantalón ligeramente acampanado y zapatos de plataforma ancha.

Su estilista Molly Dickson le dio a su cabello un estilo húmedo y le dejó un maquillaje de apariencia natural, apenas destacado por base, polvo compacto, rubor, labios nude y rímel en las pestañas.

Foto: AP

Otras estrellas invitadas al evento fueron Anne Hathaway, Kerry Washington, Michaela Jalé, Olivia Wilde y Madison Beer.

La aparición de Sydney Sweeney en la alfombra se da después de que se confirmara que ella interpretará a Barbarella en una nueva cinta.

Barbarella es una heroína del espacio del género fantaerótico. Fue creada por Jean-Claude Forest y tuvo su boom en los años 60 y 70. Jane Fonda fue la encargada de llevar a este personaje al estrellato en la pantalla de cine.

En la nueva película de Sony Pictures, Sydney Sweeney será una de las productoras ejecutivas.

También tendrá un papel destacado en la película Madame Web junto a Dakota Johnson, Emma Roberts y Adam Scott. Hace poco acabó de filmar National Anthem.

La actriz Sydney Sweeney, de 25 años, pasa por su mejor momento profesional. Fue nominada dos veces a los premios Emmy de este año. Una, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por su personaje de Cassie Howard en Euphoria. Compitió contra actrices de la talla de Julia Garner (Oazark) y Rhea Seehorn (Better Call Saul).

Sobre sus nominaciones, declaró a la revista Elle USA: “No me lo esperaba. Estaba en una prueba de Madame Web, y cuando salí, mi teléfono estaba explotando. Después, publiqué el video de mi madre y yo llorando por teléfono. Han sido más de 10 años de trabajo y muchos sacrificios y gente que me dice que no”.

“Las nominaciones fueron muy significativas porque espero que mis padres estén orgullosos, porque dieron mucho de sus vidas y de sí mismos para poder ayudarme a perseguir mis sueños. También significa mucho que estoy interpretando personajes que resuenan con los espectadores y personajes que me desafían como artista. Es un momento increíble”, dijo.

Sweeney –originaria de la comunidad de Spokane, Washington– dijo a Jimmy Fallon que su madre y su padre inicialmente creyeron que su sueño de ser actriz estaba fuera de su alcance porque provenía de una ciudad pequeña, así que ideó un plan de 5 años para que la apoyaran.

“Preparé una presentación del plan de negocios de cinco años de lo que podría pasar si me dejaran. ¡Me tomaron en serio!”, relató. Se mudó a Los Ángeles a los 14 años

Protagonizó películas como The Ward, donde interpretó una versión más joven de Alice de Mika Boorem.También tuvo papeles de estrella invitada en Pretty Little Liars y tuvo apariciones en In the Vault y Everything Sucks.

Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Asegura a Elle USA que está en una posición muy afortunada porque ama su trabajo. No obstante, sabe que es una industria muy voluble y puede dejar de amarlo.