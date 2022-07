Sydney Sweeney luce 'lencería a la vista' con lujoso vestido de cadenas

La actriz Sydney Sweeney se unió a la tendencia de lencería a la vista que encabezan estrellas como Kendall Jenner y Dua Lipa.

La estrella de Euphoria es imagen de la marca de lujo Miu Miu y posó en una sesión fotográfica para presumir un conjunto de cadenas compuesto por falda y top. Las novedosas prendas estaban conformadas por cristales y aplicaciones doradas en las uniones.

El top tenía una malla de transparencias y adornó la falda con un cinturón a la cadera. Usó una mascada negra en el cuello y zapatos blancos de piso. Debido a la composición del atuendo, dejó entrever su lencería azul.

Sydney Sweeney posó sin maquillaje aparente y miró fijamente a la cámara con un peinado de lado y lacio. Sumó 130 mil reacciones a media hora de su publicación.

La actriz de 24 años pasa por su mejor momento profesional. Hace una semana fue dos veces nominada a los premios Emmy. Una, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por su personaje de Cassie Howard en Euphoria. Compite contra actrices de la talla de Julia Garner (Oazark) y Rhea Seehorn (Better Call Saul).

Su segunda nominación es en Actriz de Reparto de Miniserie o Película para Televisión por su personaje de Olivia en The White Lotus.

“Es un honor saber que tanto Olivia como Cassie se han conectado con tantos. Estoy muy orgulloso de estos dos shows y agradecida con todos los que han sido parte de ellos. Pero lo más importante, mamá, te amo, ¡lo logramos a través de los altibajos! ¡Gracias, gracias!", escribió en Instagram.

Además, Sweeney ya es parte del reparto de Madame Web, una película adaptada de este personaje de Marvel al que dará vida Dakota Johnson. Sony Pictures estrenará la cinta el 7 de julio de 2023.

“¡Estoy a punto de empezar a rodar Madame Web con Dakota Johnson!”, dijo Sydney Sweeney efusivamente en una entrevista con Vogue Hong Kong. “Estoy muy emocionado de comenzar este viaje, ¡espero poder mostrarles todo!”.

La joven actriz contó que practica artes marciales mixtas desde la secundaria, lo que le enseñó disciplina y fuerza. “Hoy, sigo entrenando tan duro como antes, pero simplemente no compito. Hago ejercicio, corro y practico muchos deportes todas las semanas”.

Sweeney –originaria de la comunidad de Spokane, Washington– dijo a Jimmy Fallon que su madre y su padre inicialmente creyeron que su sueño de ser actriz estaba fuera de su alcance porque provenía de una ciudad pequeña, así que ideó un plan de 5 años para que la apoyaran.

“Preparé una presentación del plan de negocios de cinco años de lo que podría pasar si me dejaran. ¡Me tomaron en serio!”, relató. Se mudó a Los Ángeles a los 14 años

Protagonizó películas como The Ward, donde interpretó una versión más joven de Alice de Mika Boorem.También tuvo papeles de estrella invitada en Pretty Little Liars y tuvo apariciones en In the Vault y Everything Sucks.

Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.