Sydney Sweeney posa en la playa con su bikini 'underboob' más arriesgado

La actriz Sydney Sweeney elevó la temperatura en su cuenta de Instagram al protagonizar una nueva sesión de fotos en bikini.

La estrella de la exitosa serie Euphoria deslumbró al posar en la playa ataviada con un bikini strapless. La prenda de colores azul y blanco era de tela a cuadros y tenía un arriesgdo escote underboob, así como cordones aferrados a sus caderas.

Sus estilistas hicieron ondas en su cabellera rubia y procuraron un maquillaje de apariencia natural, compuesto por labial nude, sombras marrón y un delineado por debajo de los ojos.

Sydney Sweeney sumó más de 3.6 millones de reacciones con las fotografías al atardecer.

La joven de 24 años vive un ascenso a la fama impresionante desde que dio vida al personaje de Cassie en la serie Euphoria. Ahora también gana popularidad como Olivia en The White Lotus de HBO.

Además, Sweeney ya es parte del reparto de Madame Web, una película adaptada de este personaje de Marvel al que dará vida Dakota Johnson. Sony Pictures estrenará la cinta el 7 de julio de 2023.

“¡Estoy a punto de empezar a rodar Madame Web con Dakota Johnson!”, dijo Sydney Sweeney efusivamente en una entrevista con Vogue Hong Kong. “Estoy muy emocionado de comenzar este viaje, ¡espero poder mostrarles todo!”.

La joven actriz contó que practica artes marciales mixtas desde la secundaria, lo que le enseñó disciplina y fuerza. “Hoy, sigo entrenando tan duro como antes, pero simplemente no compito. Hago ejercicio, corro y practico muchos deportes todas las semanas”.

Sweeney –originaria de la comunidad de Spokane, Washington– dijo a Jimmy Fallon que su madre y su padre inicialmente creyeron que su sueño de ser actriz estaba fuera de su alcance porque provenía de una ciudad pequeña, así que ideó un plan de 5 años para que la apoyaran.

“Preparé una presentación del plan de negocios de cinco años de lo que podría pasar si me dejaran. ¡Me tomaron en serio!”, relató. Se mudó a Los Ángeles a los 14 años

Protagonizó películas como The Ward, donde interpretó una versión más joven de Alice de Mika Boorem.También tuvo papeles de estrella invitada en Pretty Little Liars y tuvo apariciones en In the Vault y Everything Sucks.

Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Durante una entrevista con British GQ, dijo que se ha enfrentado a muchos obstáculos para alcanzar sus sueños. Una vez, un director de casting le dijo que nunca estaría en televisión porque no tenía un aspecto “correcto”. Ahora ha comenzado su propia compañía de producción, Fifty-Fifty Films.

Entre su trabajo como actriz, Sydney Sweeney se toma tiempo para participar en campañas publicitarias. Es imagen de la marca de moda australiana Cotton On, de Armani Beauty y promociona los bolsos de la lujosa marca Miu Miu.