Sydney Sweeney protagoniza atrevida sesión con crop top y minishort

Sydney Swenney es una de las celebridades del momento que ha sabido adoptar y representar con todo el glamour que la caracteriza la moda de los 2000.

Un claro ejemplo son todos los looks que ha lucido en las alfombras rojas como en la de los MTV Movie & TV Awards con su minifalda de brillos y top al estilo Baby One More Time de Britney Spears.

Otro ejemplo es la sesión fotográfica que rodó para la próxima edición de la revista Ellen Von Unwerth’s, misma que dio aires de inicio de siglo gracias al diminuto atuendo brillante que usó.

Posó sobre una motocicleta Harley Davidson ataviada con un pequeño crop top de lentejuelas con espalda casi descubierta en su totalidad, con cuello halter y un detalle underboob descubierto.

Agregó un minishort de cuadrados recortados, así como un par de botas largas color nude de tacón grueso, con un panel grisáceo al frente de Ugg.

La cover girl, de 24 años, usó brazaletes de diamantes, así como un reloj de oro firmado por Omega, pequeños pendientes brillantes y anillos a juego de Jennifer Fisher Jewelry.

Su cabello rubio se lució peinado en un messy bun alto con mechones rizados y decorado con gafas vintage verdes de gran tamaño.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush rosado, párpados con sombras metálicas, labial rojizo, un delineado negro intenso y pestañas cargadas de rímel negro.

Otro look que usó para la revista fue un vestido rojo al estilo Jessica Rabbit con escote corazón y corsé traslúcido.

Sydney es una de las actrices más reconocidas y solicitadas de Hollywood gracias a su papel de Cassie Howard en la exitosa serie de HBO Max, Euphoria, donde comparte créditos con Zendaya y Jacob Elordi.

Recientemente se reveló que se uniría a las filas de Marvel como protagonista de Madame Web junto a Dakota Johnson, según adelantó Deadline.

En una entrevista que le dio a Vogue Hong Kong, la celebridad expresó su emoción por el proyecto que se estrenará en verano del siguiente año, según planes del Marvel Cinematic Universe y Sony Pictures.

“¡Estoy a punto de empezar a rodar Madame Web con Dakota Johnson! Estoy muy emocionada de comenzar este viaje. Espero poder mostrarles toda mi película”, dijo la actriz.

Asimismo, se encuentra trabajando en la película National Anthem con estrellas como Halsey y en pleno rodaje de la tercera temporada de Euphoria, la cual está contemplada a estrenarse en febrero de 2023.

MA