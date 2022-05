Sydney Sweeney y el minivestido amarillo con el que 'robó miradas'

Sydney Sweeney es una de las estrellas del momento. Tras interpretar a Cassie Howard en la serie Euphoria su fama se ha disparado y como resultado ha sido protagonista de portadas de revista, fue invitada a la Met Gala 2022 y constantemente es entrevistada.

La actriz acudió este martes a The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, y robó miradas ataviada con un espectacular vestido amarillo de Mugler.

La prenda tenía un escote pronunciado y una abertura en la pierna izquierda que elevó el atuendo. Combinó el vestido con zapatillas transparentes con lazo plateado y presumió un maquillaje enfocado en el delineado de los ojos.

Sweeney –originaria de la comunidad de Spokane, Washington– dijo a Jimmy Fallon que su madre y su padre inicialmente creyeron que su sueño de ser actriz estaba fuera de su alcance porque provenía de una ciudad pequeña, así que ideó un plan de 5 años para que la apoyaran.

“Preparé una presentación del plan de negocios de cinco años de lo que podría pasar si me dejaran. ¡Me tomaron en serio!”, relató.

También reaccionó a los memes virales que ha protagonizado, especialmente después de la serie Euphoria.

Durante una entrevista con British GQ, dijo que se ha enfrentado a muchos obstáculos para alcanzar sus sueños. Una vez, un director de casting le dijo que nunca estaría en televisión porque no tenía un aspecto “correcto”. Ahora ha comenzado su propia compañía de producción, Fifty-Fifty Films.

Sydney Sweeney deslumbra en la Met Gala 2022

Sydney Sweeney dio una cátedra de estilo y glamour al desfilar por su primera Met Gala. Usó un vestido blanco de Tory Burch desmontable y cuyo eje fue un corsé.

El vestido hampón se ajustó perfectamente a la temática de Gilded Glamour y ella fue el blanco de los fotógrafos.

La actriz cada vez obtiene más reconocimiento por su actuación en Euphoria, pero su primer protagónico en una serie de TV lo consiguió en Everything Sucks! de Netflix. Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Sydney Sweeney también da salida en sus redes sociales a las campañas publicitarias que acompaña, como la última de Steve Madden.

La estrella dijo a Fashion Magazine que espera que los diferentes personajes que interpreta le hablen a la gente en un nivel más profundo, ya sea a través de una decisión o un momento de sus vidas en la pantalla.