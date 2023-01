Sydney Sweeney y el minivestido de cuero con el que enamoró Instagram

La actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, consintió a sus fanaticos de redes sociales al compartir un par de fotografías de sí misma destilando glamour y belleza con un lujoso atiendo negro con gris, firmado por Alexander McQueen.

Posó para la cámara ataviada con un minivestido de cuero negro, diseñado con escote corazón, top de tipo corsé y falda asimétrica. Vistió, además, un abrigo largo color gris oxford con botones negros , mangas holgadas y amplias solapas.

Agregó un par de botas de cuero negro largas hasta las rodillas, con plataforma y tacón cuadrado, medias negras minimalistas y un clutch a juego.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush rosado, párpados con sombras marrones, labial nude y pestañas cargadas de rímel negro.

En tanto, su rubio cabello se lució peinado de lado con mechones lacios y un poco de volumen.

En la primera foto, compartida en Instagram, Sydney se mostró risueña y relajada recostada sobre una cama blanca; en la segunda destiló glamour al modelar el look de Alexander McQueen mientras caminaba por la calle durante la noche.

“Vayan a la sección de comentarios”, escribió en el pie de publicación con miles de likes y comentarios de sus más fieles fanáticos.

Su reciente actividad en redes sociales sucede después de anunciarse que protagonizará una comedia romántica de Sony Pictures junto al actor Glen Powell.

De acuerdo con informes de Deadline, la celebridad, de 25 años, será el interés amoroso del actor, de 34 años, en un nuevo proyecto sin título, y de clasificación R, dirigido por Will Gluck.

Sydney compartió la noticia de su nuevo proyecto en Instagram a través de una captura de pantalla de Deadline.

“Hasta pronto, amigo”, escribió en la publicación etiquetando a Glen y al productor.

Además de este esperado filme, Sweeney tiene otros trabajos fílmicos que la mantendrán ocupada durante 2023, entre ellos la película Madame Web de Marvel, The Registration y Barbarella.

También producirá la adaptación televisiva de The Players Table, basada en la novela They Wish The Were Us.

Asimismo, estrenará National Anthem. A inicios del año pasado grabó el proyecto en Nuevo México, junto a celebridades como Halsey, Paul Walter Hauser, Simon Rex, Toby Huss, Gavin Maddox Bergman, Harriet Sansom y Derek Hinkey.