Taylor Swift conquista con vestido transparente de joyas en los MTV EMA

Taylor Swift arrasó en la entrega de los MTV European Music Awards, celebrados en Düsseldorf, Alemania, tanto en la ceremonia ganando cuatro de seis nominaciones, como en la alfombra roja con un glamuroso vestido de joyas.

Haciendo referencia a su éxito Bejeweled, la cantante se lució en un diseño personalizado de la marca londinense David Koma, compuesto por una falda midi transparente de malla negra con esmeraldas incrustadas y un bodysuit negro de finos tirantes y arriesgado escote holgado.

Desfiló por la alfombra roja sobre zapatillas de Giuseppe Zanotti, de la línea Lilibeth Slingback Stiletto Sandals, además de discretas joyas de diamantes y pequeños pendientes del mismo estilo.

Más allá de su talento y carisma, Taylor conquistó corazones con su belleza destacada por labial nude, párpados ligeramente ahumados con delineado verde metálico, además de una capa de maquillaje que le dio efecto porcelana a su rostro.

Por su parte, su cabellera se lució peinada en un sencillo moño trenzado con flequillo denso y recto.

Más tarde, durante la entrega de premios, Taylor cambió su glamoroso atuendo por un minivestido mirrorball de estilo polo preppy, con cuello y mangas negras, también firmado por Koma. Sumó un par de sandalias de plataforma de Jimmy Choo metálicos.

Taylor fue una de las celebridades más esperadas en la gala y una de las más premiadas por su álbum regrabado RED Taylor’s Version, lanzado en noviembre de 2021 y el cortometraje de All Too Well.

"Gracias a los fans por hacer que esto suceda, ustedes son la única razón por la que me ha pasado algo", dijo la cantante en uno de sus discursos de agradecimiento.

De las seis nominaciones que recibió el álbum, la cantautora ganó cuatro: mejor video, mejor artista, mejor pop y mejor video largo.

Además de los fanáticos, Taylor fue aclamada por las mismas celebridades que acudieron a la gala, como el rapero británico Stormzy, que en redes sociales compartió una selfie con la cantante justo en el momento en que la conocía; minutos antes el rapero documentó su aventura para poder encontrarse a Taylor tras bambalinas.

La asistencia de Taylor en los EMA se produce después de anunciar la primera fase de su gira Eras en Estados Unidos, y de convertirse en la primera artista en tener cinco fechas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en cada fecha se estima que llenará los 70 mil lugares que tiene el recinto.

Desde que anunció The Eras Tour, Swift ha estado agregando fechas en varias ciudades de Estados Unidos como Las Vegas, Texas, Florida, Chicago, Nashville y más. Se espera que pronto anuncie fechas para Europa; mientras que los fanáticos de Latinoamérica no pierden la esperanza de también tener algunos conciertos.

