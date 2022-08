Taylor Swift conquista los VMAs 2022 con lujoso vestido 'joya' de Oscar de la Renta

Taylor Swift volvió a hacer historia en la reciente edición de los VMAs 2022 celebrados en Nueva Jersey.

Y es que la cantante arrasó en las categorías que estaba nominada, ganando el premio a directora, video largo y video del año por la aclamada canción All too well 10 minutes version Taylor's Version.

Arribó al Prudential Center de Nueva Jersey causando sensación y sorprendiendo a sus fanáticos debido a que no estaba confirmado que asistiría a la gala.

Llegó a la alfombra roja ataviada en un exclusivo atuendo de Oscar de la Renta que dio aires al estilo de Taylor en la era Reputation, específicamente al vídeo musical de Look What You Made Me Do.

El diseño exclusivo se trató de un minivestido joya con tiras de piedras brillantes bordadas sobre una malla nude.

Foto: AFP

Agregó zapatillas de Christian Louboutin del mismo estilo con tacón de aguja y cordones con cristales atados en los pies, además de anillos de diamantes Lorraine Schwartz y un par de pendientes que utilizó en el mismo vídeo musical.

Más allá de su talento y carisma, Taylor conquistó corazones con su belleza destacada por su característico labial rojo, párpados ligeramente ahumados con delineado griego plateado con negro, además de una capa de maquillaje que le dio efecto porcelana a su rostro.

Por su parte, su cabellera se lució atado en un sencillo moño bajo con flequillo dividido por la mitad.

Las cuentas de Oscar de la Renta en Instagram y TikTok publicaron detalles del vestido dentro del taller de costura sin revelar quién lo usaría en la gala directamente, aunque hizo alusión a Tay Tay diciéndo que (quien lo usara) brillaría como una bola de espejos, Mirroball, que es el título de una de sus canciones en Folklore.

Asimismo, los fanáticos lo tomaron como una alusión a la vez que la cantante, de 32 años, utilizó un vestido Mirrorball vibes hace algunos años, durante la gala de los American Music Awards de 2018. En dicho momento usó un conjunto de minivestido y botas extralargas de Balmain.

Foto: AFP

La cantante estuvo presente en gran parte de la entrega de premios cantando y bailando con las presentaciones de Black Pink y Nicki Minaj, quién recibió el Video Vanguard Award; luego de ello, Taylor se ausentó hasta el final de la entrega, cuando ganó el Moon Person a mejor video del año.

Durante su discurso de agradecimiento adelantó a sus millones de fanáticos que su próximo álbum será lanzado el 21 de octubre. Además dijo que habría otra sorpresa a medianoche.

En sus actualizaciones de redes sociales y en su sitio web, Taylor más tarde reveló el nombre de su décimo álbum Midnights, que describió como un conjunto de canciones escritas a medianoche.

Ante las expectativas, sus fanáticos hicieron qe el portal de internet colapsara justo a las 11 pm, hora de México.

"Midnights, las historias de 13 noches de insomnio esparcidas a lo largo de mi vida, saldrán el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche".

"Nos acostamos despiertos con amor y miedo, con confusión y lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que nos responden. Nos retorcimos en nuestras jaulas hechas por nosotros mismos y rezamos para no estar, en este momento, a punto de cometer algún error fatídico que cambie la vida”, dijo en un texto publicado en el anuncio.

Foto: AFP

Y agregó: “Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños. Los suelos por los que caminamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que hemos dado vueltas y dado vueltas y decidido mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj dé las doce... nos encontremos”.

Luego de su asistencia estelar, Taylor acudió al after party de la gala ataviada con un diseño a la medida de Moschino, compuesto por un bodysuit de short hecho sobre satén azul marino, escote corazón, finos tirantes y estrellas bordadas en el frente.

Agregó un abrigo de pelo sintético blanco y zapatillas de plataforma de Alexander McQueen.

MA