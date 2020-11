Thalía le copia look a Lady Gaga y deslumbra en redes

Parece ser que Thalía se inspiró en varios íconos internacionales de la música pop para sus más recientes videos musicales titulados Ten Cuidao y Tick Tock, ya que en ellos ha lucido algunos looks similares a los que celebridades, como Lady Gaga, suelen utilizar.

A través de redes sociales la mexicana reveló algunas fotografías exclusivas del detrás de cámaras de Tick Tock en las cuales aparece vestida con un osado y colorido look muy estilo Lady Gaga.

El atuendo consistió en un crop top rosa fosforescente con escote en V, a juego con guantes extra largos del mismo color y un diminuto short rodeado por chaparreras vaqueras con flequillos rosas metálicos.

Junto a ella tuvo un sombrero vaquero en rosa ‘mexicano’ que utilizó en el clip varias veces.

El llamativo atuendo fue combinado con un elaborado peinado en mechones waffleados, con trenzas y mechones lacios en color rosa.

En tanto, el rostro de la celebridad se mostró maquillado con una paleta rosa con ojos ahumados y pestañas remarcadas, labial brillante y rubor intenso.

“¡No te pierdas el detrás de cámaras del video de Tick Tock! ¡Imperdible! Muy pronto”, escribió en el pie de foto ya con más de 100 reacciones.

Para su clip Ten Cuidao, la cantante recreó el icónico look de látex rojo que Britney Spears utilizó en Ops! I Did It Again, mientras que sus bailarines se lucieron en looks similares al de Sia y su bailarina estrella, Maddie Ziegler en videos como Chandelier, Cheap Thrills y Elastic Heart.

La mexicana de 49 años sabe cómo equilibrar su vida laboral con su vida personal y constantemente está documentando en redes sociales la forma en que se divierte en familia, con amigas o sola, pero también suele actualizar a sus seguidores sobre sus proyectos empresariales y musicales.

En Instagram y TikTok se encarga de publicitar sus recientes lanzamientos, sus fragancias y trabajos relacionados con la belleza y el cuidado personal.

Hace unas semanas presentó su perfume Thalía Sodi Diamond Petals, una creación de ella inspirada en el otoño y en sus aromas preferidos.

También terminó la primera temporada del reality show Latin Music Queens que hizo junto a las cantantes Farina y Sofía Reyes durante la pandemia.

