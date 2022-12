¿Tom Brady tiene nueva novia? Ella es la modelo que le declaró su amor

¿Tom Brady ya olvidó a Gisele Bündchen? En redes sociales se desataron las especulaciones de que el quarterback de los Buccaneers podría tener como novia a una espectacular modelo eslovaca.

Veronika Rajek ha conquistado a los usuarios de Instagram con su gran belleza y sus fanáticos creen que también pudo flechar al exjugador de los Patriots de New England.

Las sospechas comenzaron luego de que esta semana viajó a Tampa Bay y acudió al partido de los Buccaneers contra los Saints de New Orleans.

La modelo de 26 años de edad compartió en Instagram una fotografía en el estadio Raymond James, mientras portaba un jersey con el número 12 de Tom Brady.

“Vi a la leyenda y si alguien me pregunta otra vez si amo a Brady, sí lo amo y muéstrame a alguien que no lo haga”, escribió la belleza originaria de Eslovaquia y aprovechó a agradecer al quarterback de 45 años por un “increíble espectáculo”.

Y las sospechas siguieron cuando Veronika Rajek compartió una historia en Instagram dentro de una camioneta mientras paseaba por la ciudad de Florida.

“Guía de recorrido por Tampa”, escribió la modelo en la fotografía en la que ella se encontraba en el asiento del copiloto y no reveló quién manejaba. Pero los usuarios sospechan que podría haber estado en la nueva camioneta eléctrica de Brady, que se alcanzó a ver en un clipe que compartió en TikTok.

Now this is hard to tell if this girl is actually in Tom’s new electric hummer #GoBucs pic.twitter.com/whYeuBKEov