Tom Selleck deja propina de 2 mil dólares en restaurante de NY

El actor Tom Selleck dejó una generosa propina de dos mil dólares como regalo de Navidad, en un restaurante de la ciudad de Nueva York.

La estrella de la serie Magnum, P.I. consumió 200 dólares en alimentos en el restaurante Elio's, ubicado en Upper East Side. Al pagar la cuenta, el también productor decidió unirse al Tip Challenge con dos mil 20 dólares, lo que equivale a 40 mil 183 pesos mexicanos.

En el Tip Challenge participa el cantante Donnie Wahlberg, quien perteneció a la banda New Kids on the Block.

A través de Twitter, Wahlberg agradeció por aceptar el reto a Tom Selleck, a quien nombró su "padre de televisión". El intérprete es conocido por dejar generosas propinas en los establecimientos de comida, algunas también de dos mil dólares.

Además, el cantante compartió una imagen del ticket del consumo de Selleck. Además de la propina, el actor de Friends dejó una nota en el restaurante Elio's.

"Estoy haciendo honor al Tip Challenge de mi amigo Donnie Wahlberg con amor sincero para tener un mejor 2020", indica la nota.

I found out that my TV Dad #TomSelleck has generously accepted the #2020TipChallenge at Elios Upper East Side



Love ya dad.



I didn’t start it but I’m proud to be part of it. To those who gave even the smallest extra amount this year — THANK YOU.#spreadloveandlovewillspread pic.twitter.com/1NcEswVbsO