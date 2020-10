Tras perder casi 40 kilos, Kelly Osbourne aparece con figura de impacto

Kelly Osbourne fue vista recientemente en California haciendo alarde de su nueva figura tras haber perdido casi 40 kilos.

La celebridad de 35 años fue captada por los paparazzis, mientras se dirigía a una reunión con el productor Jeff Beacher en Malibú, luciendo un conjunto negro que destacó su esbelta figura.

Se le vio ataviada con un pantalón de tubo negro con las rodillas rotas a juego con un ajustado blazer abotonado con atrevido escote de Alexander McQueen.

Bajo un estilo elegante y glamuroso, Kelly desfiló por un estacionamiento sobre un par de zapatos de tacón de charol negro firmados por Christian Louboutin.

Añadió un cubrebocas negro, gafas de armazón cat eye, pendientes de oro y una gargantilla sencilla.

Llevó su característica cabellera morada atada en una cola de caballo alta con flequillo de lado.

En Instagram publicó un video de su viaje previo a su reunión en el que se mostró sin cubrebocas y con maquillaje en tonalidades rosados.

Foto: The Grosby Group

La estrella de Fashion Police ha estado trabajando en su salud física y peso corporal después de haberse sometido a una cirugía hace dos años.

De acuerdo con los reportes, Osbourne se sometió a un procedimiento de manga gástrica hace casi dos años para reducir su talla y así ayudar a su cuerpo a mantenerse con un peso sano.

“Me operaron. No me importa lo que alguien tenga que decir. Lo hice y estoy orgullosa de ello. Me hice la manga gástrica”, le dijo en entrevista al programa Hollywood Raw con Dax Holt y Adam Glyn.