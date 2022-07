Universidad Estatal de Texas impartirá curso sobre Harry Styles; así será

Harry Styles se ha convertido en un ícono de la cultura pop y en los últimos años, su talento y carisma como cantante y actor han hecho que genere todo un impacto entre las nuevas generaciones.

Tal es el caso que ahora la Universidad Estatal de Texas decidió impartir un curso sobre el cantante, de 28 años, inspirado en el éxito que ha tenido desde que dejó One Direction, así como su influencia en la industria musical y en la cultura.

Harry Styles y el uclto a la celebridad: identidad, internet y cultura pop europea llegará al Honors College de la Universidad Estatal de Texas en primavera de 2023, dirigido a estudiantes que quieran obtener calificaciones por su obsesión por el británico o quien esté interesado en su carrera.

Ahondará la historia y carrera de la celebridad, sus éxitos y su impacto en la industria con relación al género y sexualidad, describe la convocatoria de clase compartida por el profesor Louie Dean Valencia, quien impartirá el curso.

“Este curso se enfoca en el músico británico Harry Styles y la cultura popular europea para comprender el desarrollo cultural y político de la celebridad moderna en relación con cuestiones de género y sexualidad, raza, clase, nación y globalización, medios, moda, cultura de fanáticos, cultura de internet y el consumismo”, se lee en la descripción compartida por Valencia.

El material básico del curso abarcará los primeros álbumes de One Direction hasta sus éxitos como Watermelon Sugar, Kiwi y más pertenecientes a sus tres álbumes de estudio en solitario, así como sus actuaciones en Dunkirk, Eternals y próximamente en My Policeman y Don’t Worry Darling.

Según Valencia, que es profesor asociado de historia digital en Texas State, también se abordará el arte como la escritura de Susan Sontag y la filosofía de Alain de Botton en la que se ha inspirado el multifacético cantante.

“Siempre quise enseñar una clase de historia que sea divertida, pero que también cubra un período que los estudiantes han vivido y con el que se relacionan”, dijo Louie Valencia a NBC New York.

