Vanessa Hudgens sorprende con la tendencia sin pantalón en Los Ángeles

La actriz Vanessa Hudgens fue captada por paparazzis mientras asistía al concierto de los Rolling Stones en Los Ángeles, California. Se mostró sonriente al caminar por la noche de la mano de su novio Cole Tucker.

Para la noche de rock, se unió a la tendencia sin pantalón y llevó únicamente una camiseta gris con el ícono de la banda estampado. Sobre ella, portó una chaqueta roja que combinó con unos coloridos botines de charol y plataforma.

Completó su look con varios collares de plata y pendientes. Dejó suelta su cabellera negra y presumió un rostro casi al natural, únicamente con delineador negro sobre los párpados.

Tucker usó una sudadera estampada con la frase 'COZYTAPEZ' junto con jeans negros y tenis color lavanda. El jugador de béisbol de los Piratas de Pittsburgh llevaba el pelo largo y rizado.

Foto: Grosby Group

La pareja confirmó su romance en febrero de este año, pero los rumores de que estaban juntos comenzaron desde noviembre de 2020.

El romance surgió a casi 10 meses de que Vanessa Hudgens terminó su romance con el actor Austin Butler, con quien salió desde 2011. Recientemente, la estrella dijo a la revista Shape que actualmente es muy feliz con Cole y asegura que está en una relación "increíble y saludable".

La actriz también tuvo una larga relación con Zac Efron entre 2005 y 2010, cuando compartieron créditos en las tres películas de High School Musical.

Vanessa Hudgens pasa por un gran momento profesional. Se prepara para estrenar y promocionar la comedia romántica The Princess Switch 3. También aparecerá en Army Of The Dead: Lost Vegas, una serie inspirada en la película de zombies de Netflix de Zack Snyder Army Of The Dead.

Para diversificar sus proyectos, lanzó una línea de productos para el cuidado de la piel junto a Madison Beer. Se llama Know Beauty. En entrevista con Harper’s Bazaar declaró:

“Ambos hemos tenido un viaje tan largo en el cuidado de la piel. Pensamos: 'Debería haber una manera más fácil de abordar el cuidado de la piel, algo que te permita saber qué es lo correcto para tu piel, porque es diferente para todos”.

La dermatóloga Karen Kagha es la directora médica de la marca.

“Todos los días, veo personas que llegan queriendo saber qué pueden hacer por su piel hoy y por su piel en el futuro, y ahí es donde entra el ADN. Estamos analizando 46 cromosomas y analizando específicamente siete categorías de piel. Sus resultados brindan información sobre lo que su piel es más propensa a desarrollar y las áreas en las que deben centrarse en el futuro”, agregó.

La línea incluye limpiadores, humectantes, sueros, cremas para los ojos y mascarillas.