Vanessa Hudgens y el bikini rojo con el que ‘enamoró’ en la playa

La actriz Vanessa Hudgens compartió en Instagram un poco de la sesión de fotos para que que posó junto a uno de sus mejores amigos en la playa.

La estrella de High School Musical “enamoró” con un pequeño bikini rojo high leg, para presumir sus piernas tonificadas, y un top de escote pronunciado, con tirantes delgados y un broche plateado al centro.

Hudgens complementó su outfit con una tobillera plateada y unos lentes para proteger sus ojos del sol.

Además, la celebridad de 33 años presumió su belleza natural al llevar el mínimo de maquillaje y atar su cabello rizado en un chongo alto con mechones al frente.

En la sesión, la cantante estuvo acompañada de Vince Rossi, actor de Gone by Down, quien optó por usar un traje de baño de cuadros azules y blancos.

Vanessa Hudgens y su amigo posaron recargados sobre una formación rocosa en una playa de la que no precisaron su ubicación. No obstante, las fotografías pudieron ser tomadas durante el viaje por la despedida de soltera de Sarah Hyland.

La celebración se llevó a cabo en Punta Mita, uno de los destinos de playa más populares de México.

Hudgens sigue triunfando en el cine y en la televisión, lo que le ha permitido tener una vida llena de lujos. Su última adquisición es una residencia de 7.5 millones de dólares en Studio City, en California.

De acuerdo con medios estadounidenses, la propiedad de 673 metros cuadrados tiene cinco habitaciones, cinco baños, una alberca infinita y una cochera con espacio para seis vehículos.

