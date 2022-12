Video. Piqué engañaba a Shakira con Clara Chía en su propia casa

Tras la polémica separación y secretos de su relación que se han ido revelando en los últimos meses, en redes sociales está circulando un video que muestra a Gerard Piqué siéndole infiel a Shakira casi un año antes de su rompimiento.

El video fue tomado durante un live que hizo el jugador a través de Twitch para sus fanáticos y en el que habló con Ibai Llanos sobre el Barcelona y el resto de sus proyectos profesionales en ese momento.

En las imágenes se ve a simple vista a Clara Chía Martí pasando por detrás del jugador y apareciendo de repente junto a él en repentinas ocasiones.

Clara aparece ataviada con una sudadera blanca y shorts recortados, bajo un aspecto cómodo y hogareño.

Según los informes, la ahora pareja se encontraba en la casa que Piqué compartía con Shakira y sus hijos en Barcelona.

Aparentemente la colombiana ni su familia se encontraba en dicha mansión y en cambio Piqué sólo estaba con Chía y unos amigos que sabían de la relación que estos dos ya tenían.

El mismo día que el ex defensa del Barça hizo el live acompañado de Clara, Shakira le dedicó una publicación en redes sociales expresándole admiración y amor.

“¡Muy orgullosa de ti, @3gerardpique! Tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia. Siempre contamos contigo cuando más te necesitamos”, Shakira escribió este mensaje junto a fotografías del jugador el mismo 15 de agosto de 2021.

Era común que Shaki le dedicara este tipo de mensajes a su entonces pareja y padre de sus dos hijos, también era común que Piqué los ignorara. De hecho una vez la intérprete de Día de enero dijo que a Piqué no le gustaban esas muestras de cariño públicas e insinuó que se lo prohibía.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, dijo en Instagram antes de que ella lanzara su declaración de infidelidad con Te felicito.

Relación de Gerard Piqué y clara Chía Martí

Clara Chía Martí comenzó a trabajar en la empresa que Piqué dirige, Kosmos. Inicialmente se dijo que ambos se conocieron en noviembre del año pasado, pero el video muestra que desde meses antes ya tenían un vínculo.

La pareja supuestamente se conoció en la empresa y los primeros rumores de infidelidad por parte del jugador aseguraron que salía con una joven “de melena rubia”, aunque no se reveló su identidad de forma inmediata.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, detalló una fuente a The Sun.

“La gente lo ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí sólo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, agregó el insider.

Luego de su separación de Shakira, el jugador se dejó ver varias veces con su nueva conquista en público, e incluso lo acompañó en el partido de despedida de Gerard.