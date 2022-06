Winnona Ryder, Amber Heard y la extensa lista de romances de Johnny Depp

Luego de semanas de juicio y más de 13 horas dedicadas a resolver el veredicto Johnny Depp ganó la batalla legal contra Amber Heard, la cual se hizo realidad por la demanda por difamación interpuesta por el actor por $50 millones de dólares.

Durante este tiempo, Amber se encargó de revelar algunas situaciones privadas del actor, incluso una supuesta agresión en contra de Kate Moss, mientras que él habló sobre una ocasión en la que Amber se burló de un tatuaje hecho en honor de Winona Ryder, una de las novias de Depp.

En las más de cuatro décadas de exitosa carrera, Depp ha sido uno de los actores más cotizados, no sólo para protagonizar grandes producciones, sino en el ámbito sentimental y de relaciones personales.

¿Quiénes son las exesposas y exnovias de Johnny Depp?

Lori Anne Allison

Fue su primera esposa, con quien se casó en diciembre de 1983. En ese entonces, la estrella de Los Piratas del Caribe tenía sólo 20 años y una prometedora carrera que alcanzaría los puntos máximos en las siguientes décadas.

Lori era seis años más grande que él y se dedicaba al maquillaje profesional en Hollywood. Conoció a Depp por su hermano, quien era compañero de Johnny en la banda Kids with Depp.

Se dice que Johnny se dedicó a la actuación gracias a Lori, ya que le presentó a Nicolas Cage y a su agente, ambos se encargaron de que Depp consiguiera una audición para la película A Nightmare on Elm Street, su primer papel estelar en la pantalla en 1984.

La pareja se separó en 1985 y se mantuvieron en buenos términos los siguientes años.

Shrilyn Fenn

Luego de la separación con Lori, Johnny conoció a la actriz Shrilyn Fnn en la filmación de Dummies, 1985.

Los actores duraron tres años juntos y volvieron a colaborar en la filmación de un episodio de 21 Jump Street.

En una entrevista con The Big Issue, la actriz dijo que Johnny fue su primer amor y con quien tuvo “conexiones lo suficientemente fuertes” como novios, amigos e incluso como colegas. “Era muy dulce. Él fue mi primer amor”, dijo.

Jennifer Gray

Las estrellas comenzaron a salir en 1989 y dos semanas después de que se conocieron él le pidió matrimonio.

En sus memorias, Out of the Corner, la actriz dijo que rompió el compromiso nueve meses después debido a que Johnny comenzó a ser celoso con ella, a pesar de que llevaban una relación “ridículamente hermosa”.

Winona Ryder

Johnny Depp ha dicho que se enamoró de la que sería su coprotagonista en Edward Scissorhands cuando la vio por primera vez en el estreno de la película Great Balls of Fire.

“Era una mirada clásica, como los lentes zoom en 'West Side Story', y todo lo demás se vuelve borroso. Lo supe entonces”, dijo el actor en una entrevista con Rolling Stone en 1991.

En 1990, meses después de haberla visto por primera vez, protagonizaron Edward manos de tijera y luego se hicieron novios.

Tanto fue el amor que le tuvo a la actriz que él se tatuó “Winona forever”, en el brazo. Fue este tatuaje una de las causas por las que Amber Heard se burló de él, ya que, después de que terminó con Winona, Depp cambió su tatuaje a Wino Forever.

Elle Barkin

La historia de amor entre ambos actores comenzó en 1994, cuando ella se estaba separando de su esposo Gabriel Byrne. Su relación fue intermitente y no exclusiva hasta 1998, luego de que ambos participaran en Miedo y Asco en Las Vegas.

A comparación de Winona que testificó a favor de Depp en el juicio de Reino Unido, Barkin testificó en contra debido a que todavía le tiene rencor por no acceder a una relación amorosa oficial.

Kate Moss

El actor y la modelo salieron desde finales de 1994 hasta 1998. Ambos estuvieron en una relación excéntrica, intermitente y polémica.

Kate declaró a favor de Johnny durante el juicio contra Amber Heard, ya que ésta última la mencionó en un testimonio en el que aseguró que Depp la había tirado de las escaleras. Kate desmintió la versión de Amber diciendo que fue un incidente su caída y que el actor siempre fue cariñoso y protector.

Foto: AP

Vanessa Paradis

Luego del romance con Kate Moss y la aventura con Barkin, Johnny comenzó una relación a largo plazo con Vanessa Paradis desde 1998.

La cantante francesa y el actor se conocieron en la película La novena puerta de Roman Polanski y duraron cerca de 14 años, finalmente se separaron en 2012.

Depp le dijo a Rolling Stone que su separación “no fue fácil” para ninguno de los dos, ya que habían formado una familia y llevaban demasiados años juntos.

Amber Heard

La pareja comenzó a salir poco después de la separación entre Depp y Paradis. Ambos se conocieron en la película Rum Diaries de 2009. Se casaron en 2015 en el Caribe y un año después se separaron por las múltiples acusaciones de Amber Heard sobre sufrir violencia doméstica por parte del actor.

Foto: AP

Hijos de Johnny Depp

El actor de Charlie y la fábrica de chocolate tuvo dos hijos con Paradis, ambos nacidos en Francia: Lily-Rose Melody Depp, nacida el 27 de mayo de 1999 y Jack Depp, nacido el 9 de abril de 2002.

Como su padre, ambos siguieron sus pasos en la actuación, pero ha sido Lily quien ha destacado tanto en la pantalla chica como en la grande, con actuaciones en producciones como El Rey, Instintos ocultos y Yoga Hosers.

Jack sólo actuó en Yoga Hosers junto a sus padres y su hermana.