El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su colega de Estados Unidos, Donald Trump, "tiene sentido del humor" después de que éste sugiriera una conspiración contra su país por parte de China, Rusia y Corea del Norte.

"El presidente de Estados Unidos tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos", dijo en rueda de prensa al término de su visita a China.

Putin añadió:

"Aunque parezca extraño, en estos cuatro días durante las negociaciones en diferentes formatos, incluido las informales, nadie hizo nunca algún comentario negativo sobre la actual Administración estadounidense".

