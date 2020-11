Beneficios del chocolate, la golosina de la felicidad

¿Quién no ha disfrutado de un delicioso chocolate? Este alimento ha sido consumido por las personas desde hace tiempo y, con el paso de los años, se ha convertido en una de las golosinas preferidas por miles en todo el mundo.

El chocolate se elabora con la semilla del árbol de cacao.

Si bien su consumo se asocia con el aumento de peso y la aparición de acné, es importante notar que hay diferentes tipos de chocolates. El chocolate endulzado, con leche y otros aditamentos sí puede llevar a aumentar de peso.

Por otra parte, el chocolate amargo sin azúcar tiene nutrientes que debes aprovechar. De ellos hablaremos en este artículo.

Cuida la salud del corazón

Varios estudios han demostrado que los flavonoides presentes en el chocolate amargo pueden ayudar a que las venas y arterias se mantengan flexibles.

Uno de ellos reveló que las personas que consumieron varias porciones de chocolate amargo durante una semana redujeron en un 37% el riesgo de sufrir ataques del corazón. También redujeron en un 29% las posibilidades de sufrir un derrame cerebral.

Contribuye a reducir los niveles de colesterol

Una barra de chocolate negro contiene dos poderosos nutrientes: los esteroles vegetales y los flavonoides. Un estudio publicado por Journal of Nutrition los asoció con niveles bajos de colesterol. Si tu porción de chocolate no tiene azúcar, cómela sin culpa.

Su consumo produce endorfinas

Los flavonoides también favorecen la producción de endorfinas. Estas son hormonas cerebrales, responsables del estado de ánimo de las personas y su presencia en el organismo proporciona una sensación de euforia, emoción y felicidad. Las endorfinas pueden prevenir la depresión y otros trastornos mentales.

Ayuda a prevenir la preeclampsia

Durante el embarazo, muchas mujeres desarrollan preeclampsia, una afección que provoca que la presión arterial se dispare a niveles preocupantes. Sin embargo, los investigadores han concluido que el chocolate amargo puede prevenir este mal.

El chocolate amargo tiene en su interior una poderosa sustancia química llamada teobromina, la cual estimula el corazón y ayuda a dilatar las arterias, reduciendo en un 40% las posibilidades de contraer preeclampsia, según Lifehack.

Se recomienda comer 30 gramos de chocolate al día, para disfrutar de este beneficio.

Antioxidantes

Los flavonoides del chocolate negro poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes; estos ayudan a contrarrestar las acciones de los radicales libres, los cuales son perjudiciales para la salud e intervienen en el desarrollo del cáncer.

Contribuye a mejorar la función cerebral

Un estudio demostró que comer chocolate negro mejora el flujo sanguíneo del cerebro, pero además mejora la función cognitiva en adultos mayores con deterioro mental, proporcionándoles una mejor fluidez verbal, según datos de Healthline. Los estimulantes cafeína y teobromina mejoran la función cerebral a corto plazo.

Mejora el rendimiento físico

Según un hallazgo publicado en The Journal of the International Society of Sports Nutrition, el consumo del chocolate amargo podría aumentar la disponibilidad de oxígeno durante el ejercicio físico, gracias al efecto de un poderoso flavonoide llamado epicatequina. Éste logra mejorar la liberación de óxido nítrico en el organismo y además aumenta la energía y la fuerza en las personas a la hora de su entrenamiento.

Basta con comer la mitad de un cuadrado de chocolate al día para obtener estos beneficios.

Que mejor que comer chocolate para llenar nuestro cuerpo de nutrientes y prevenir enfermedades. Disfruta su inigualable sabor.