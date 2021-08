Comer un hot-dog te quita 36 minutos de vida saludable, alerta estudio

Comer un hot-dog te quita hasta 36 minutos de vida, mientras que elegir una porción de nueces podría ayudarte a ganar 26 minutos de vida saludable adicional, dice un estudio de la Universidad de Michigan.

La investigación, publicada en Nature Food, evaluó más de 5,800 alimentos y los clasificó según sus daños al cuerpo y su impacto en el medio ambiente.

Los científicos encontraron que sustituir el 10% de la ingesta calórica diaria de carne de res y carnes procesadas por una mezcla de frutas, verduras, nueces, legumbres y mariscos selectos podría reducir su huella de carbono en la dieta en un tercio y permitir que las personas ganen 48 minutos de minutos saludables por día.

“En general, las recomendaciones dietéticas carecen de una dirección específica y viable para motivar a las personas a cambiar su comportamiento, y rara vez abordan los impactos ambientales”, dijo Katerina Stylianou, quien encabezó la investigación.

Para calcular el beneficio o daño de cada alimento se apoyaron en el Health Nutritional Index, que informa la carga neta de salud en minutos de vida saludable asociada con una porción de comida consumida.

El índice tiene 15 factores de riesgo dietético, según la base de datos What We Eat in America de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los alimentos con puntajes positivos agregan minutos de vida saludables y los negativos los restan.

El estudio presenta alimentos en zona verde, los cuales se recomienda aumentar en la dieta. Entre ellos se incluyen las nueces, frutas, vegetales cultivados en el campo, legumbres, granos integrales y algunos mariscos.

En la zona roja están alimentos que afectan la salud humana o el medio ambiente. Destacan las carnes procesadas, la carne de res, cerdo y cordero.

Fuente y elaboración: Universidad de Michigan

Las recomendaciones de los expertos

Si quieres gozar de una salud más duradera, los expertos recomiendan excluir de tu dieta las carnes procesadas y disminuir la carne de res, los camarones, el cerdo, cordero y las verduras cultivadas en invernaderos.

“La urgencia de los cambios en la dieta para mejorar la salud humana y el medio ambiente es clara. Nuestros hallazgos demuestran que las pequeñas sustituciones específicas ofrecen una estrategia factible y poderosa para lograr importantes beneficios para la salud y el medio ambiente sin requerir cambios drásticos en la dieta”, dijo Olivier Jolliet, profesor de ciencias de la salud ambiental de la Universidad de Michigan.

Los 10 alimentos más saludables, según Harvard

La Universidad de Harvard creó una lista de superalimentos que pueden reducir el riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer, si se combinan en un patrón de dieta saludable.

1) Bayas: Son dulces, de colores intensos y tienen un alto contenido de fibra y antoxidantes. Cómelas con yogur, cereales, licuados o solas.

2) Pescado: Es una de las mejores fuentes de proteínas y ácidos grasos omega-3, que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Prefiere consumirlo asado. Las opciones son muchas: salmón, atún, trucha, sardinas, éstas últimas de bajo costo.

3) Verduras de hoja verde: Su color oscuro indica que son fuente de vitamina A, C, calcio y fibra. Prueba espinacas, acelgas y col rizada en ensaladas, sopas y guisos.

4) Nueces, avellanas y almendras: Son súper populares porque son fuente de proteína vegetal con grasas monoinsaturadas que disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón. Combínalas con yogur natural, ensaladas o come un puño como refrigerio.

5) Aceite de oliva: Si tienes la posibilidad, es lo mejor para cocinar. Es fuente de vitamina E, polifenoles y ácidos grasos que reducen el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Úsalo para saltear en lugar del aceite común. También puedes utilizarlo al hacer aderezos.

6) Granos enteros: Come avena, quinoa, arroz integral y linaza en lugar de pan de harina refinada. Tienen fibra, vitamina B, minerales y fitonutrientes que ayudarán a reducir el colesterol y prevenir enfermedades como la diabetes.

7) Yogur: Compra o prepara yogur natural; es fuente de calcio, proteínas y tiene probióticos que protegen al cuerpo de bacterias dañinas. Mézclalo con fruta o granos enteros. También puedes usarlo como sustituto de la mayonesa o crema.

8) Vegetales crucíferos: Son brócoli, coles de bruselas, coliflor, col, rábanos y nabos. Al prepararlos, te deleitarás con fibra, vitaminas y fitoquímicos “que pueden prevenir algunos tipos de cáncer”, según Harvard. Cómelos al vapor o salteados con condimentos; también en sopas y guisos.

9) Legumbres como frijoles, garbanzos, soya y chícharos: Tienen fibra, ácido fólico y proteínas de origen vegetal. Los estudios demuestran que ayudan a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Prepara una sopa con ellas.

10) Jitomates: No los vuelvas a quitar de tus preparaciones. Son ricos en vitamina C y licopeno que reduce el riesgo de cáncer de próstata. Para aprovechar sus beneficios al máximo cómelos en rodajas con aceite de oliva o en ensaladas. Agrégalos a pastas y sopa.